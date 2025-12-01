تحركات عسكرية ودبابات.. العدو الإسرائيلي يتوغّل مجدداً في القنيطرة

Advertisement

توغلت قوات العدو صباح الاثنين في محيط بلدة الحانوت القنيطرة، حيث تمركزت قوة مؤلفة من ثلاث سيارات عسكرية داخل القرية، تزامنًا مع تحليق طائرة مسيّرة للعدو فوق المنطقة لرصد التحركات.وبحسب ، جاء هذا التحرك بالتزامن مع نقل دبابتين للعدو من نقطة البرج باتجاه نقطة الحميدية في ريف القنيطرة .وكانت قوات العدو قد نفذت أمس الأحد توغلات جديدة في القنيطرة الشمالي والجنوبي، وأقامت حاجزين لتفتيش المارة.وتأتي هذه التطورات ضمن سلسلة توغلات متكررة، إذ أطلقت قوات العدو الجمعة الماضي النار على مجموعة من المدنيين في قرية الحميدية، فيما شهدت بلدة بيت جن بريف اشتباكاً مسلحاً بين الأهالي ودورية إسرائيلية توغلت داخل البلدة فجراً.وقد خلّفت الجوية ، إلى جانب القصف المدفعي على بيت جن، دماراً واسعاً وأدت إلى استشهاد 13 شخصاً وإصابة 24 آخرين.وتواصل خرق اتفاق فضّ الاشتباك الموقّع عام 1974 عبر عمليات التوغل المتكررة في أرياف القنيطرة ودرعا واعتداءاتها على المدنيين.