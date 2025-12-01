Advertisement

عربي-دولي

تحركات عسكرية ودبابات.. العدو الإسرائيلي يتوغّل مجدداً في القنيطرة

Lebanon 24
01-12-2025 | 06:02
A-
A+
Doc-P-1449340-639001913725634308.webp
Doc-P-1449340-639001913725634308.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
توغلت قوات العدو الإسرائيلي صباح الاثنين في محيط بلدة صيدا الحانوت بريف القنيطرة، حيث تمركزت قوة مؤلفة من ثلاث سيارات عسكرية داخل القرية، تزامنًا مع تحليق طائرة مسيّرة للعدو فوق المنطقة لرصد التحركات.
Advertisement

وبحسب وكالة الأنباء السورية، جاء هذا التحرك بالتزامن مع نقل دبابتين للعدو من نقطة البرج باتجاه نقطة الحميدية في ريف القنيطرة الشمالي.

وكانت قوات العدو قد نفذت أمس الأحد توغلات جديدة في ريفي القنيطرة الشمالي والجنوبي، وأقامت حاجزين لتفتيش المارة.

وتأتي هذه التطورات ضمن سلسلة توغلات متكررة، إذ أطلقت قوات العدو الجمعة الماضي النار على مجموعة من المدنيين في قرية الحميدية، فيما شهدت بلدة بيت جن بريف دمشق اشتباكاً مسلحاً بين الأهالي ودورية إسرائيلية توغلت داخل البلدة فجراً.

وقد خلّفت الغارات الجوية الإسرائيلية، إلى جانب القصف المدفعي على بيت جن، دماراً واسعاً وأدت إلى استشهاد 13 شخصاً وإصابة 24 آخرين.

وتواصل إسرائيل خرق اتفاق فضّ الاشتباك الموقّع عام 1974 عبر عمليات التوغل المتكررة في أرياف القنيطرة ودرعا واعتداءاتها على المدنيين.
مواضيع ذات صلة
التلفزيون السوري: الجيش الإسرائيلي يتوغل بآليات عسكرية في ريف القنيطرة الجنوبي
lebanon 24
01/12/2025 14:40:53 Lebanon 24 Lebanon 24
مصادر سورية للجزيرة: رتل عسكري إسرائيلي يتوغل في قرى الحرية وأوفانيا وتل أحمر بريف القنيطرة الشمالي
lebanon 24
01/12/2025 14:40:53 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلام سوري: قوة إسرائيلية مصحوبة بدبابتين تتوغل في "جباتا الخشب" بريف القنيطرة
lebanon 24
01/12/2025 14:40:53 Lebanon 24 Lebanon 24
المرصد السوري : توغل 3 عربات تابعة لقوات العدو الإسرائيلي محملة بالجنود الى ريف القنيطرة
lebanon 24
01/12/2025 14:40:53 Lebanon 24 Lebanon 24

وكالة الأنباء

الإسرائيلية

الإسرائيلي

إسرائيل

السورية

الغارات

الشمالي

التزام

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:13 | 2025-12-01
07:00 | 2025-12-01
06:49 | 2025-12-01
06:47 | 2025-12-01
06:46 | 2025-12-01
06:35 | 2025-12-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24