21
o
بيروت
20
o
طرابلس
21
o
صور
19
o
جبيل
20
o
صيدا
22
o
جونية
19
o
النبطية
13
o
زحلة
13
o
بعلبك
5
o
بشري
14
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
تحركات عسكرية ودبابات.. العدو الإسرائيلي يتوغّل مجدداً في القنيطرة
Lebanon 24
01-12-2025
|
06:02
A-
A+
photos
0
A+
A-
توغلت قوات العدو
الإسرائيلي
صباح الاثنين في محيط بلدة
صيدا
الحانوت
بريف
القنيطرة، حيث تمركزت قوة مؤلفة من ثلاث سيارات عسكرية داخل القرية، تزامنًا مع تحليق طائرة مسيّرة للعدو فوق المنطقة لرصد التحركات.
Advertisement
وبحسب
وكالة الأنباء
السورية
، جاء هذا التحرك بالتزامن مع نقل دبابتين للعدو من نقطة البرج باتجاه نقطة الحميدية في ريف القنيطرة
الشمالي
.
وكانت قوات العدو قد نفذت أمس الأحد توغلات جديدة في
ريفي
القنيطرة الشمالي والجنوبي، وأقامت حاجزين لتفتيش المارة.
وتأتي هذه التطورات ضمن سلسلة توغلات متكررة، إذ أطلقت قوات العدو الجمعة الماضي النار على مجموعة من المدنيين في قرية الحميدية، فيما شهدت بلدة بيت جن بريف
دمشق
اشتباكاً مسلحاً بين الأهالي ودورية إسرائيلية توغلت داخل البلدة فجراً.
وقد خلّفت
الغارات
الجوية
الإسرائيلية
، إلى جانب القصف المدفعي على بيت جن، دماراً واسعاً وأدت إلى استشهاد 13 شخصاً وإصابة 24 آخرين.
وتواصل
إسرائيل
خرق اتفاق فضّ الاشتباك الموقّع عام 1974 عبر عمليات التوغل المتكررة في أرياف القنيطرة ودرعا واعتداءاتها على المدنيين.
مواضيع ذات صلة
التلفزيون السوري: الجيش الإسرائيلي يتوغل بآليات عسكرية في ريف القنيطرة الجنوبي
Lebanon 24
التلفزيون السوري: الجيش الإسرائيلي يتوغل بآليات عسكرية في ريف القنيطرة الجنوبي
01/12/2025 14:40:53
01/12/2025 14:40:53
Lebanon 24
Lebanon 24
مصادر سورية للجزيرة: رتل عسكري إسرائيلي يتوغل في قرى الحرية وأوفانيا وتل أحمر بريف القنيطرة الشمالي
Lebanon 24
مصادر سورية للجزيرة: رتل عسكري إسرائيلي يتوغل في قرى الحرية وأوفانيا وتل أحمر بريف القنيطرة الشمالي
01/12/2025 14:40:53
01/12/2025 14:40:53
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلام سوري: قوة إسرائيلية مصحوبة بدبابتين تتوغل في "جباتا الخشب" بريف القنيطرة
Lebanon 24
إعلام سوري: قوة إسرائيلية مصحوبة بدبابتين تتوغل في "جباتا الخشب" بريف القنيطرة
01/12/2025 14:40:53
01/12/2025 14:40:53
Lebanon 24
Lebanon 24
المرصد السوري : توغل 3 عربات تابعة لقوات العدو الإسرائيلي محملة بالجنود الى ريف القنيطرة
Lebanon 24
المرصد السوري : توغل 3 عربات تابعة لقوات العدو الإسرائيلي محملة بالجنود الى ريف القنيطرة
01/12/2025 14:40:53
01/12/2025 14:40:53
Lebanon 24
Lebanon 24
وكالة الأنباء
الإسرائيلية
الإسرائيلي
إسرائيل
السورية
الغارات
الشمالي
التزام
تابع
قد يعجبك أيضاً
مسؤول إسرائيليّ كبير إلى واشنطن... ماذا سيبحث هناك عن لبنان؟
Lebanon 24
مسؤول إسرائيليّ كبير إلى واشنطن... ماذا سيبحث هناك عن لبنان؟
07:13 | 2025-12-01
01/12/2025 07:13:08
Lebanon 24
Lebanon 24
عن الحرب بين لبنان وإسرائيل... ماذا قالت صحيفة؟
Lebanon 24
عن الحرب بين لبنان وإسرائيل... ماذا قالت صحيفة؟
07:00 | 2025-12-01
01/12/2025 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
صحيفة إسرائيلية.. هل يرتبط العفو عن نتنياهو بتفاهمات سرية؟
Lebanon 24
صحيفة إسرائيلية.. هل يرتبط العفو عن نتنياهو بتفاهمات سرية؟
06:49 | 2025-12-01
01/12/2025 06:49:15
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن الخطة الأميركية الخاصة بأوكرانيا... هذا ما قاله بيسكوف
Lebanon 24
بشأن الخطة الأميركية الخاصة بأوكرانيا... هذا ما قاله بيسكوف
06:47 | 2025-12-01
01/12/2025 06:47:38
Lebanon 24
Lebanon 24
اصطدمت سيارتها بشاحنة.. وفاة زوجة مساعد الرئيس الإيراني وإصابة 4 أفراد من عائلته
Lebanon 24
اصطدمت سيارتها بشاحنة.. وفاة زوجة مساعد الرئيس الإيراني وإصابة 4 أفراد من عائلته
06:46 | 2025-12-01
01/12/2025 06:46:13
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
في هذا التاريخ.. استعدّوا للمنخفضات الجوية ولأيام متواصلة من الأمطار
Lebanon 24
في هذا التاريخ.. استعدّوا للمنخفضات الجوية ولأيام متواصلة من الأمطار
23:36 | 2025-11-30
30/11/2025 11:36:22
Lebanon 24
Lebanon 24
الموت يُؤلم الممثل جورج شلهوب وابنه يورغو: ستبقين دائماً في قلوبنا
Lebanon 24
الموت يُؤلم الممثل جورج شلهوب وابنه يورغو: ستبقين دائماً في قلوبنا
05:30 | 2025-12-01
01/12/2025 05:30:23
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذيرٌ إسرائيلي يطالُ سوريا.. إليكم ما قيلَ عن الشرع
Lebanon 24
تحذيرٌ إسرائيلي يطالُ سوريا.. إليكم ما قيلَ عن الشرع
14:00 | 2025-11-30
30/11/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تقريرٌ إسرائيل عن "حزب الله" وأوروبا.. ماذا قال؟
Lebanon 24
تقريرٌ إسرائيل عن "حزب الله" وأوروبا.. ماذا قال؟
15:00 | 2025-11-30
30/11/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أمطار متفرقة وثلوج ورياح.. الى متى؟
Lebanon 24
أمطار متفرقة وثلوج ورياح.. الى متى؟
15:00 | 2025-11-30
30/11/2025 03:00:14
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
07:13 | 2025-12-01
مسؤول إسرائيليّ كبير إلى واشنطن... ماذا سيبحث هناك عن لبنان؟
07:00 | 2025-12-01
عن الحرب بين لبنان وإسرائيل... ماذا قالت صحيفة؟
06:49 | 2025-12-01
صحيفة إسرائيلية.. هل يرتبط العفو عن نتنياهو بتفاهمات سرية؟
06:47 | 2025-12-01
بشأن الخطة الأميركية الخاصة بأوكرانيا... هذا ما قاله بيسكوف
06:46 | 2025-12-01
اصطدمت سيارتها بشاحنة.. وفاة زوجة مساعد الرئيس الإيراني وإصابة 4 أفراد من عائلته
06:35 | 2025-12-01
هل تستعد الصين للحرب في مضيق تايوان؟
فيديو
البابا لاوون الرابع عشر في مزار سيدة لبنان - حريصا (مباشر)
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر في مزار سيدة لبنان - حريصا (مباشر)
04:38 | 2025-12-01
01/12/2025 14:40:53
Lebanon 24
Lebanon 24
تغطية مباشرة لليوم الثاني لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان (مباشر)
Lebanon 24
تغطية مباشرة لليوم الثاني لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان (مباشر)
01:34 | 2025-12-01
01/12/2025 14:40:53
Lebanon 24
Lebanon 24
طائرته حطّت في المطار... البابا لاوون الرابع عشر يصل إلى لبنان (بث مباشر)
Lebanon 24
طائرته حطّت في المطار... البابا لاوون الرابع عشر يصل إلى لبنان (بث مباشر)
08:37 | 2025-11-30
01/12/2025 14:40:53
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24