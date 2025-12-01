Advertisement

عربي-دولي

بينهم إبن مسؤول كبير.. لمن تعود الجثث التي عُثِرَ عليها في أنفاق "حماس"؟

Lebanon 24
01-12-2025 | 06:08
أفادت مصادر "العربية" أن جهات أمنية في إسرائيل أكدت بعد إجراء فحوص DNA، أنّ المقاتلين الثلاثة من حركة حماس الذين استشهدوا في هجوم في حيّ جنينة في رفح هم بالفعل قائد الكتيبة، ونائب قائد الكتيبة، وقائد السرية في أنفاق رفح.
وأوضحت المصادر أنه تم نقل 4 جثث عثر عليها في المكان، إلى داخل إسرائيل للفحص إلى أن تأكدت بشكل قاطع هوية القادة الثلاثة.

وأضافت أن من بينهم ابن المسؤول الكبير في حماس رازي حامد، وهو أحد مقاتلي الحركة الذين كانوا محاصرين في نفق في حيّ الجنينة شرق رفح.

كما لفتت إلى أن كبار المسؤولين الإسرائيليين لم يعلموا بهذه التفاصيل خلال المفاوضات. ‎(العربية)
 
 
 
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24