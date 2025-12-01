بينهم إبن مسؤول كبير.. لمن تعود الجثث التي عُثِرَ عليها في أنفاق "حماس"؟

Advertisement

أفادت مصادر "العربية" أن جهات أمنية أكدت بعد إجراء فحوص DNA، أنّ المقاتلين الثلاثة من حركة الذين استشهدوا في هجوم في حيّ جنينة في هم بالفعل ، ونائب قائد الكتيبة، وقائد السرية في أنفاق رفح.وأوضحت المصادر أنه تم نقل 4 جثث عثر عليها في المكان، إلى داخل للفحص إلى أن تأكدت بشكل قاطع هوية الثلاثة.وأضافت أن من بينهم ابن المسؤول الكبير في حماس رازي حامد، وهو أحد مقاتلي الحركة الذين كانوا محاصرين في نفق في حيّ الجنينة شرق رفح.كما لفتت إلى أن كبار المسؤولين الإسرائيليين لم يعلموا بهذه التفاصيل خلال المفاوضات. ‎(العربية)