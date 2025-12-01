عن مكان إقامة بشار الأسد في روسيا... هذا آخر ما كُشِفَ اليوم

صرح الناطق باسم الرئاسة الروسية اليوم الاثنين بأن لا يستطيع الإفصاح عن أي معلومات تتعلق بإقامة الرئيس السوري السابق في .

Advertisement

وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال حول ما إذا كان بإمكان الكرملين تقديم أي معلومات تتعلق بإقامة في روسيا خلال العام الماضي، أو ما إذا كان الزعيم السوري السابق قد التقى بالرئيس الروسي خلال هذه الفترة: "كلا، لا نستطيع الإفصاح عن أي معلومات بهذا الشأن". (روسيا اليوم)



