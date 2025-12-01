Advertisement

عربي-دولي

عن مكان إقامة بشار الأسد في روسيا... هذا آخر ما كُشِفَ اليوم

Lebanon 24
01-12-2025 | 06:09
A-
A+
Doc-P-1449343-639001916654345049.jpg
Doc-P-1449343-639001916654345049.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صرح الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف اليوم الاثنين بأن الكرملين لا يستطيع الإفصاح عن أي معلومات تتعلق بإقامة الرئيس السوري السابق بشار الأسد في روسيا.
Advertisement
 
وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال حول ما إذا كان بإمكان الكرملين تقديم أي معلومات تتعلق بإقامة الأسد في روسيا خلال العام الماضي، أو ما إذا كان الزعيم السوري السابق قد التقى بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال هذه الفترة: "كلا، لا نستطيع الإفصاح عن أي معلومات بهذا الشأن". (روسيا اليوم) 

مواضيع ذات صلة
هل ستُسلم روسيا بشار الأسد إلى سوريا؟
lebanon 24
01/12/2025 14:41:07 Lebanon 24 Lebanon 24
عن الذهب والليرة السورية.. هذا آخر ما كُشف
lebanon 24
01/12/2025 14:41:07 Lebanon 24 Lebanon 24
في منتجع.. طائرة اقتربت من مكان إقامة ترامب
lebanon 24
01/12/2025 14:41:07 Lebanon 24 Lebanon 24
ممثل سوريّ عن بشار الأسد: "أقل شي ممكن أبزق عليه" (فيديو)
lebanon 24
01/12/2025 14:41:07 Lebanon 24 Lebanon 24

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

فلاديمير بوتين

دميتري بيسكوف

الرئيس الروسي

فلاديمير بوتي

روسيا اليوم

بشار الأسد

فلاديمير

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:13 | 2025-12-01
07:00 | 2025-12-01
06:49 | 2025-12-01
06:47 | 2025-12-01
06:46 | 2025-12-01
06:35 | 2025-12-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24