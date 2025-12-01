Advertisement

عربي-دولي

سلاح خطير وجديد سيستلمه الجيش الإسرائيلي

Lebanon 24
01-12-2025 | 05:51
بعد أكثر من عشر سنوات من التجارب والتطوير، تستعد إسرائيل هذا الشهر لوضع أحد أكثر مشاريعها الدفاعية سرية موضع الاستخدام الفعلي: نظام الليزر عالي الطاقة المعروف باسم "الشعاع الحديدي"، الذي سيتم تسليمه رسميًا إلى الجيش في 30 كانون الأول 2025، وفق ما أعلن رئيس مديرية البحث والتطوير الدفاعي في وزارة الدفاع الإسرائيلية دانيال غولد خلال قمة DefenseTech، مؤكّدًا أن البرنامج اجتاز مرحلة التطوير والاختبارات بنجاح، وبات جاهزًا للاستخدام العملياتي الأوّلي.
تقدَّم إسرائيل هذا النظام بوصفه انتقالًا من الدفاع الصاروخي التقليدي إلى ما تسميه "الحرب الضوئية"، حيث تدخل سرعة الضوء مباشرة في معادلة الاشتباك، ويبحث الجيش عن قدرة اعتراض "لا تنفد" طالما أن التيار الكهربائي متوافر. ووفق المقاربة الإسرائيلية، لا يحل "الشعاع الحديدي" محلّ "القبة الحديدية"، بل يكمّلها؛ إذ يتولى التعامل مع الأهداف الصغيرة وقصيرة المدى، فيما تُترك المقذوفات الثقيلة للطبقات الأعلى من منظومات الدفاع الصاروخي.

النظام الذي تطوّره شركة "رافائيل" تحت اسم "درع النور Light Shield" نُشر لأول مرة في قطاع غزة خلال حرب "السيوف الحديدية"، وصُمّم لمواجهة الصواريخ القصيرة المدى وقذائف الهاون بكلفة منخفضة لكل عملية اعتراض، مقارنةً بصواريخ "القبة الحديدية" الباهظة الثمن. وتؤكد الشركة أنّ هذه المنظومة تهدف إلى تعزيز قدرات الدفاع الصاروخي الإسرائيلي، عبر حماية القوات المناورة والأصول الاستراتيجية والمناطق الحضرية.

وتقوم الفكرة على ليزر عالي الطاقة قادر، بحسب المواصفات المعلنة، على:

- تحييد طيف واسع من التهديدات بدقة عالية

- حماية القوات العسكرية والسكان المدنيين

- توفير عدد غير محدود عمليًا من الطلقات ما دام مصدر الطاقة متاحًا

- تقليل الأضرار الجانبية إلى حدّها الأدنى

- خفض كلفة كل عملية اعتراض

- إمكان دمجه على منصات وأنظمة مختلفة، ثابتة أو متحركة

وخلال الحرب الحالية، استخدم الجيش الإسرائيلي نسخة أقل قوة من هذا الليزر لإسقاط طائرات مسيّرة أطلقها حزب الله من لبنان، بينما كانت الوزارة قد أعلنت في أيلول الماضي استكمال التطوير والاختبارات النهائية للنظام. (العين)
