سلاح خطير وجديد سيستلمه الجيش الإسرائيلي

تقدَّم إسرائيل هذا النظام بوصفه انتقالًا من الدفاع الصاروخي التقليدي إلى ما تسميه "الحرب الضوئية"، حيث تدخل سرعة الضوء مباشرة في معادلة الاشتباك، ويبحث الجيش عن قدرة اعتراض "لا تنفد" طالما أن الكهربائي متوافر. ووفق المقاربة ، لا يحل "الشعاع الحديدي" محلّ " الحديدية"، بل يكمّلها؛ إذ يتولى التعامل مع الأهداف الصغيرة وقصيرة المدى، فيما تُترك المقذوفات الثقيلة للطبقات الأعلى من منظومات الدفاع الصاروخي.النظام الذي تطوّره شركة "رافائيل" تحت اسم "درع النور Light Shield" نُشر لأول مرة في خلال حرب "السيوف الحديدية"، وصُمّم لمواجهة الصواريخ القصيرة المدى وقذائف الهاون بكلفة منخفضة لكل عملية اعتراض، مقارنةً بصواريخ "القبة الحديدية" الباهظة الثمن. وتؤكد الشركة أنّ هذه المنظومة تهدف إلى تعزيز قدرات الدفاع الصاروخي ، عبر حماية القوات المناورة والأصول الاستراتيجية والمناطق الحضرية.وتقوم الفكرة على ليزر عالي الطاقة قادر، بحسب المواصفات المعلنة، على:- تحييد طيف واسع من التهديدات بدقة عالية- حماية القوات العسكرية والسكان المدنيين- توفير عدد غير محدود عمليًا من الطلقات ما دام مصدر الطاقة متاحًا- تقليل الأضرار الجانبية إلى حدّها الأدنى- خفض كلفة كل عملية اعتراض- إمكان دمجه على منصات وأنظمة مختلفة، ثابتة أو متحركةوخلال الحرب الحالية، استخدم الجيش الإسرائيلي نسخة أقل قوة من هذا الليزر لإسقاط طائرات مسيّرة أطلقها من ، بينما كانت الوزارة قد أعلنت في أيلول الماضي استكمال التطوير والاختبارات النهائية للنظام. (العين)