عربي-دولي

فقدت أعصابها... شاهدوا ما حصل على متن طائرة بسبب تأخّر الرحلة! (فيديو)

Lebanon 24
01-12-2025 | 06:30
انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لراكبة تفقد أعصابها على متن طائرة بعد تأخر الرحلة على المدرج في مطار نيويورك ليبرتي الدولي.

وظهرة المرأة في الفيديو وهي تصرخ في وجه مضيفة الطيران، مستخدمة كلمات "غير لائقة" ومحاولة الخروج من صفها على الرغم من التوجيهات الأمنية.

وحاول الركاب الآخرون تهدئتها، لكن دون جدوى، قبل أن يتدخل طاقم الطائرة ويأخذ إجراءات لاحتواء الموقف.


وقال أحد الركاب: "لقد أصيبت هذه المرأة بالجنون تمامًا واضطررنا إلى العودة إلى البوابة لإخراجها". (ارم نيوز)
 
 
 
