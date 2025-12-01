Advertisement

عربي-دولي

اصطدمت سيارتها بشاحنة.. وفاة زوجة مساعد الرئيس الإيراني وإصابة 4 أفراد من عائلته

Lebanon 24
01-12-2025 | 06:46
A-
A+
Doc-P-1449359-639001936941832507.jpg
Doc-P-1449359-639001936941832507.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
توفيت زوجة مساعد الرئيس الإيراني إسماعيل سقاب اصفهاني وأصيب 4 من أفراد عائلته بجروح جراء حادث مروري في محافظة سمنان الإيرانية.
Advertisement

وأوضح المتحدث باسم جامعة سمنان الطبية أن الحادث وقع عصر أمس الأحد على طريق شريف آباد – ايوانكي، حيث اصطدمت سيارة المرأة بشاحنة عند مدخل مدينة ايوانكي.
وأضاف المتحدث أن زوجة المسؤول الإيراني توفيت في الحال، وأصيب والدها و3 أطفال تتراوح أعمارهم بين 12 و16 سنة بجروح.

وأشار إلى أن إثنين من الأطفال في حالة حرجة، وتم نقل المصابين إلى طهران لتقديم العلاج لهم.


مواضيع ذات صلة
وفاة عائلة بأكملها بعد تسمّم أفرادها في فندق في اسطنبول
lebanon 24
01/12/2025 14:41:33 Lebanon 24 Lebanon 24
حادث سير كبير في الكحالة... شاحنة اصطدمت بـ3 سيارات
lebanon 24
01/12/2025 14:41:33 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأميركية: سمحنا بمغادرة جميع أفراد عائلات موظفي الحكومة الأميركية في النيجر نظرا لمخاطر أمنية
lebanon 24
01/12/2025 14:41:33 Lebanon 24 Lebanon 24
وفاة 4 أشخاص من عائلة واحدة.. فنان تعرّض لحادث خطير: لا يزال في غيبوبة ووضعه صعب جدّاً
lebanon 24
01/12/2025 14:41:33 Lebanon 24 Lebanon 24

الرئيس الإيراني

محافظة سمنان

جامعة سمنان

الإيرانية

إسماعيل

طهران

بيت أ

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:13 | 2025-12-01
07:00 | 2025-12-01
06:49 | 2025-12-01
06:47 | 2025-12-01
06:35 | 2025-12-01
06:30 | 2025-12-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24