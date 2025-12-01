اصطدمت سيارتها بشاحنة.. وفاة زوجة مساعد الرئيس الإيراني وإصابة 4 أفراد من عائلته

Advertisement

توفيت زوجة مساعد سقاب اصفهاني وأصيب 4 من أفراد عائلته بجروح جراء حادث مروري في .وأوضح المتحدث باسم الطبية أن الحادث وقع عصر أمس الأحد على طريق شريف آباد – ايوانكي، حيث اصطدمت سيارة المرأة بشاحنة عند مدخل مدينة ايوانكي.وأضاف المتحدث أن زوجة المسؤول توفيت في الحال، وأصيب والدها و3 أطفال تتراوح أعمارهم بين 12 و16 سنة بجروح.وأشار إلى أن إثنين من الأطفال في حالة حرجة، وتم نقل المصابين إلى لتقديم العلاج لهم.