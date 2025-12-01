21
عربي-دولي
بشأن الخطة الأميركية الخاصة بأوكرانيا... هذا ما قاله بيسكوف
Lebanon 24
01-12-2025
|
06:47
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن
روسيا
ستتناول الخطة الأميركية الخاصة بأوكرانيا في اجتماعات مباشرة مع المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
، ستيف ويتكوف، ولن تكون هذه المناقشات مع
وسائل الإعلام
.
ورداً على سؤال لوكالة "
رويترز
" حول ما إذا كانت الخطة
الأمريكية
تتضمن بنداً يمنع انضمام
أوكرانيا
إلى حلف الناتو ويقدّم الضمانات بهذا الشأن، قال بيسكوف:"هل تقترحون أن نجري المناقشات مع رويترز، وليس مع ويتكوف؟ في هذه الحالة، ويتكوف بالتأكيد أكثر جدوى وملاءمة".
يذكر أن صحيفة "
وول ستريت جورنال
" الأمريكية، كانت قد أفادت اليوم بأن المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر صهر
ترامب
سافرا إلى
روسيا اليوم
الاثنين لمواصلة المحادثات مع
موسكو
، حيث سيجتمع الرئيس
بوتين
مع المفاوضين الأمريكيين الذين سيصلون إلى العاصمة الروسية.
