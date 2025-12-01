Advertisement

عربي-دولي

بشأن الخطة الأميركية الخاصة بأوكرانيا... هذا ما قاله بيسكوف

Lebanon 24
01-12-2025 | 06:47
أكد الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن روسيا ستتناول الخطة الأميركية الخاصة بأوكرانيا في اجتماعات مباشرة مع المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف، ولن تكون هذه المناقشات مع وسائل الإعلام.
ورداً على سؤال لوكالة "رويترز" حول ما إذا كانت الخطة الأمريكية تتضمن بنداً يمنع انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو ويقدّم الضمانات بهذا الشأن، قال بيسكوف:"هل تقترحون أن نجري المناقشات مع رويترز، وليس مع ويتكوف؟ في هذه الحالة، ويتكوف بالتأكيد أكثر جدوى وملاءمة".


يذكر أن صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، كانت قد أفادت اليوم بأن المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر صهر ترامب سافرا إلى روسيا اليوم الاثنين لمواصلة المحادثات مع موسكو، حيث سيجتمع الرئيس بوتين مع المفاوضين الأمريكيين الذين سيصلون إلى العاصمة الروسية. 
