نتائج كارثيّة... ماذا سيحصل على الأرض إذا خفتت الشمس؟

ذكر موقع " "، أنّ فريقاً من العلماء كشفوا عن نتائج مرعبة قد تترتب على انخفاض سطوع الشمس تدريجياً، إذ توضح البروفيسورة لوسي خبيرة الشمس من جامعة كوليدج ، أنّ "التغيرات الطبيعية في سطوع الشمس طفيفة جدا، لكنها يمكن أن تؤثر على الأرض إذا استمرت لفترات طويلة". Advertisement

وإذا استمر انخفاض إشعاع الشمس بنسبة 1%، ستفقد الأرض طاقتها إلى الفضاء أكثر مما تكسبه، ما يؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة العالمية عدة درجات. وقد يؤدي ذلك إلى فشل المحاصيل ونقص الغذاء، وتهديد حياة ملايين البشر.



وفي حال استمرار الانخفاض بين 1% و5% خلال 20 عاما، ستكون الكارثة أكبر.



وتوضح الدكتورة سميثرست عالمة الفيزياء الفلكية، أنّ "انخفاض الطاقة الشمسية بنسبة 1% فقط قد يطلق عصرا جليديا جديدا، مع اتساع القمم الجليدية وانهيار وفشل الزراعة ونقص الغذاء. وقد ينجو البشر بفضل التكنولوجيا الحديثة، لكن ربما يضطرون للعيش تحت الأرض".



وفي حال اختفاء الشمس، ستنخفض حرارة سطح الأرض خلال أسبوع إلى أقل من -18 درجة مئوية، وخلال عام إلى أقل من -73 درجة مئوية، لتستقر أخيرا عند نحو -240 درجة مئوية.

وفي هذه الظروف، سيكون البقاء على قيد الحياة شبه مستحيل، حتى في أعماق المحيطات.



ويشرح الدكتور ألكسندر : "من دون الشمس، لن تتمكن النباتات من التمثيل الضوئي، ما يعني نقص الأكسجين وانخفاض الحرارة بشكل حاد، ولن تتمكن معظم أشكال الحياة من البقاء".



ويقول العلماء إن خفوت الشمس بهذا الشكل أمر مستحيل. وحتى خلال أكثر فترات هدوء الشمس، لا تتجاوز التغيرات في إشعاعها 0.25%، وهو بعيد جدا عن السيناريوهات الكارثية.



ويضيف لوكوود أنّ "الكتلة الهائلة للشمس تعمل كمصرف حراري، وقد تستغرق مليارات السنين لتبدد الطاقة. أي انخفاض أسرع من ذلك أمر مستحيل علميا".



وبالتالي، حتى لو بدأ سطوع الشمس في الانخفاض، سيكون لدينا متسع من الوقت للتعامل مع أي تغيرات قبل أن تصبح الحياة على الأرض مهددة. (روسيا اليوم)