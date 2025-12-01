الرئيس الإسرائيلي يدرس العفو عن نتنياهو

Advertisement

قال الرئيس إنه سيتعامل مع طلب العفو الذي قدمه رئيس الوزراء "بطريقة صحيحة ودقيقة"، مشددا على أن " والمجتمع الإسرائيلي ستكون المعيار الوحيد في قراري".ورغم أن الطلب لا يتضمن أي اعتذار أو اعتراف بالذنب من جانب ، تشير التقديرات في القناة 13 إلى أن قد يوافق على العفو مقابل موافقة نتنياهو على إجراء انتخابات مبكرة، رغم رفض رئيس الوزراء اعتزال الحياة السياسية.وأكد مقربون من نتنياهو أن "لا مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة بشأن العفو"، وقالوا إن موقفهم واضح: "إما عفو غير مشروط أو الاستمرار في المحاكمة حتى البراءة". (سكاي نيوز عربية)