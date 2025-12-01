Advertisement

عربي-دولي

الرئيس الإسرائيلي يدرس العفو عن نتنياهو

Lebanon 24
01-12-2025 | 07:38
قال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ إنه سيتعامل مع طلب العفو الذي قدمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "بطريقة صحيحة ودقيقة"، مشددا على أن "مصلحة الدولة والمجتمع الإسرائيلي ستكون المعيار الوحيد في قراري".
ورغم أن الطلب لا يتضمن أي اعتذار أو اعتراف بالذنب من جانب نتنياهو، تشير التقديرات في القناة 13 الإسرائيلية إلى أن هرتسوغ قد يوافق على العفو مقابل موافقة نتنياهو على إجراء انتخابات مبكرة، رغم رفض رئيس الوزراء اعتزال الحياة السياسية.

وأكد مقربون من نتنياهو أن "لا مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة بشأن العفو"، وقالوا إن موقفهم واضح: "إما عفو غير مشروط أو الاستمرار في المحاكمة حتى البراءة". (سكاي نيوز عربية) 
المجتمع الإسرائيلي

بنيامين نتنياهو

مصلحة الدولة

إسحاق هرتسوغ

الإسرائيلية

الإسرائيلي

سكاي نيوز

سكاي نيو

