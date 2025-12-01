Advertisement

عربي-دولي

مأساة الأطفال في غزة مستمرة: سوء تغذية وحالات وفاة رغم وقف إطلاق النار

Lebanon 24
01-12-2025 | 08:02
تتواصل الأزمة الإنسانية في قطاع غزة بعد نحو شهرين على اتفاق وقف إطلاق النار، إذ تقيّد إسرائيل دخول المواد الغذائية الأساسية، مما رفع أسعارها وجعلها بعيدة عن متناول آلاف العائلات، لا سيما الأطفال، وفق ما أفادت به تقارير الأمم المتحدة ووسائل الإعلام.
وحذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" من تدهور الوضع الصحي للأطفال مع دخول فصل الشتاء، مشيرة إلى أن نحو 9,300 طفل دون الخامسة يعانون من سوء تغذية حاد حسب فحوص تشرين الأول الماضي، ما يشكل تهديدًا مباشرًا لحياتهم. وأكدت المنظمة أن استمرار سوء التغذية وانتشار الأمراض يشكّل أزمة صحية خطيرة في القطاع.

من جهته، وصف رئيس شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية أمجد الشوا الواقع الإنساني في غزة بأنه يزداد سوءًا يومًا بعد يوم، محملاً إسرائيل مسؤولية قيودها على دخول المواد الأساسية، بما في ذلك البروتينات والمكملات الغذائية للأطفال، وعرقلتها لدور الأونروا الإغاثي. وأوضح في حديث لـ ارم نيوز أن المستشفيات لا تتلقى سوى نحو 10% من المستلزمات الطبية المطلوبة، ما يزيد الوضع سوءًا. ودعا الشوا إلى فتح المعابر بشكل كامل وإدخال المساعدات الإنسانية، خصوصًا للأطفال والنساء وكبار السن، مع السماح للمنظمات الإغاثية بالعمل بحرية.

كما أشار إلى أن هناك تنسيقًا مع اليونيسف، ومنظمة الصحة العالمية، والأونروا لتقديم برامج غذائية وصحية عبر العيادات المتنقلة، لكن ذلك لا يعوض النقص الكبير في المواد الغذائية والطبية.

وحذر أحمد بصل، رئيس قسم سوء التغذية في مستشفى الرنتيسي للأطفال بغزة بدوره، من استمرار حالات الوفاة بسبب المجاعة، مؤكّدًا تسجيل حالتي وفاة لطفلين خلال تشرين الأول الماضي نتيجة نقص التغذية الأساسية، مع استمرار تهديد حياة المئات من الأطفال بسبب سوء التغذية وانعدام البروتينات الأساسية كالبيض واللحوم. وأشار إلى أن التكرار المستمر للنزوح وتدهور الوضع الاقتصادي يزيد من معاناة الأطفال ويضاعف نسب السمنة والنحافة بينهم. (ارم نيوز)
