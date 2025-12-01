Advertisement

عربي-دولي

بعد ضربات "حزب الله"... تقريرٌ يكشف ما تُموّله أميركا داخل إسرائيل

Lebanon 24
01-12-2025 | 08:00
ذكر موقع "سكاي نيوز عربية" أن تقارير صحفية ذكرت أن وزارة الدفاع الإسرائيلية وضعت خططا لتوسيع الإنتاج المتسلسل لنظام "القبة الحديدية" للدفاع الجوي القصير المدى، ومن المرتقب تمويلها من المساعدات المالية العسكرية الأميركية المقدمة لتل أبيب.
وذكر موقع "ميليتاري واتش"، أن وزارة الدفاع الإسرائيلية وقعت عقدا بمليارات الدولارات مع شركة الصناعات الدفاعية "رافائيل" لتوسيع إنتاج القبة الحديدية، مضيفا أن العقد سيمول بالكامل من حزمة المساعدات الأميركية البالغة 8.7 مليارات دولار.

وأوضح المصدر أن هذه المساعدات ستستخدم لإعادة تزويد مخزون الجيش الإسرائيلي الذي استنزف خلال المواجهات مع حزب الله، والفصائل الفلسطينية المسلحة.
 
وخصصت الحزمة الأميركية مبلغ 5.2 مليارات دولار لأنظمة الدفاع الجوي والصاروخي، بما في ذلك الأنظمة البعيدة المدى مثل "مقلاع داوود" ومنظومة "باراك" ونظام "القبة الحديدية" القصير المدى.
 
وتكبدت القبة الحديدية الإسرائيلية خسائر فادحة في عام 2024 بعد ضربات نفذها حزب الله، وتورد التقارير أن "مقلاع داود" تعطل أيضا بسبب هجمات الحزب.
