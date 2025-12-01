بعد ضربات "حزب الله"... تقريرٌ يكشف ما تُموّله أميركا داخل إسرائيل



وذكر موقع "ميليتاري واتش"، أن وقعت عقدا بمليارات الدولارات مع شركة الصناعات الدفاعية "رافائيل" لتوسيع إنتاج القبة الحديدية، مضيفا أن العقد سيمول بالكامل من حزمة المساعدات الأميركية البالغة 8.7 مليارات دولار.



ذكر موقع " عربية" أن تقارير صحفية ذكرت أن وضعت خططا لتوسيع الإنتاج المتسلسل لنظام " الحديدية" للدفاع الجوي المدى، ومن المرتقب تمويلها من المساعدات المالية العسكرية الأميركية المقدمة لتل أبيب.

وخصصت الحزمة الأميركية مبلغ 5.2 مليارات دولار لأنظمة الدفاع الجوي والصاروخي، بما في ذلك الأنظمة البعيدة المدى مثل "مقلاع داوود" ومنظومة " " ونظام "القبة الحديدية" القصير المدى.

وتكبدت القبة الحديدية الإسرائيلية خسائر فادحة في عام 2024 بعد ضربات نفذها حزب الله، وتورد التقارير أن "مقلاع داود" تعطل أيضا بسبب هجمات الحزب.