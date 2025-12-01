21
o
بيروت
19
o
طرابلس
20
o
صور
18
o
جبيل
19
o
صيدا
22
o
جونية
18
o
النبطية
16
o
زحلة
15
o
بعلبك
4
o
بشري
13
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
بعد ضربات "حزب الله"... تقريرٌ يكشف ما تُموّله أميركا داخل إسرائيل
Lebanon 24
01-12-2025
|
08:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
ذكر موقع "
سكاي نيوز
عربية" أن تقارير صحفية ذكرت أن
وزارة الدفاع الإسرائيلية
وضعت خططا لتوسيع الإنتاج المتسلسل لنظام "
القبة
الحديدية" للدفاع الجوي
القصير
المدى، ومن المرتقب تمويلها من المساعدات المالية العسكرية الأميركية المقدمة لتل أبيب.
Advertisement
وذكر موقع "ميليتاري واتش"، أن
وزارة الدفاع
الإسرائيلية
وقعت عقدا بمليارات الدولارات مع شركة الصناعات الدفاعية "رافائيل" لتوسيع إنتاج القبة الحديدية، مضيفا أن العقد سيمول بالكامل من حزمة المساعدات الأميركية البالغة 8.7 مليارات دولار.
وأوضح المصدر أن هذه المساعدات ستستخدم لإعادة تزويد مخزون الجيش
الإسرائيلي
الذي استنزف خلال المواجهات مع
حزب الله
، والفصائل
الفلسطينية
المسلحة.
وخصصت الحزمة الأميركية مبلغ 5.2 مليارات دولار لأنظمة الدفاع الجوي والصاروخي، بما في ذلك الأنظمة البعيدة المدى مثل "مقلاع داوود" ومنظومة "
باراك
" ونظام "القبة الحديدية" القصير المدى.
وتكبدت القبة الحديدية الإسرائيلية خسائر فادحة في عام 2024 بعد ضربات نفذها حزب الله، وتورد التقارير أن "مقلاع داود" تعطل أيضا بسبب هجمات الحزب.
مواضيع ذات صلة
نائب وزير الخارجية الإيراني يكشف: هذا ما فعلته ضربات أميركا بـ"النووي"
Lebanon 24
نائب وزير الخارجية الإيراني يكشف: هذا ما فعلته ضربات أميركا بـ"النووي"
01/12/2025 16:39:45
01/12/2025 16:39:45
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما ستفعله إسرائيل داخل لبنان.. تقريرٌ يكشف
Lebanon 24
هذا ما ستفعله إسرائيل داخل لبنان.. تقريرٌ يكشف
01/12/2025 16:39:45
01/12/2025 16:39:45
Lebanon 24
Lebanon 24
تقريرٌ إسرائيلي: هذا ما يفعله "حزب الله" ضمن "قاعدته المدنية"
Lebanon 24
تقريرٌ إسرائيلي: هذا ما يفعله "حزب الله" ضمن "قاعدته المدنية"
01/12/2025 16:39:45
01/12/2025 16:39:45
Lebanon 24
Lebanon 24
موقع أميركي: هذا ما يجب أن تقصفه أميركا في فنزويلا لإضعاف "حزب الله"
Lebanon 24
موقع أميركي: هذا ما يجب أن تقصفه أميركا في فنزويلا لإضعاف "حزب الله"
01/12/2025 16:39:45
01/12/2025 16:39:45
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الدفاع الإسرائيلية
وزارة الدفاع
الإسرائيلية
الفلسطينية
الإسرائيلي
سكاي نيوز
تابع
قد يعجبك أيضاً
مبعوث ترامب في موسكو غداً… لقاء مباشر لحسم "خطة" إنهاء الحرب
Lebanon 24
مبعوث ترامب في موسكو غداً… لقاء مباشر لحسم "خطة" إنهاء الحرب
09:36 | 2025-12-01
01/12/2025 09:36:31
Lebanon 24
Lebanon 24
600 ألف مسيّرة… هولندا توسّع شراكتها العسكرية مع كييف
Lebanon 24
600 ألف مسيّرة… هولندا توسّع شراكتها العسكرية مع كييف
09:29 | 2025-12-01
01/12/2025 09:29:20
Lebanon 24
Lebanon 24
الجامعة العربية تستضيف الاجتماع الـ21 لرؤساء هيئات قضايا الدولة
Lebanon 24
الجامعة العربية تستضيف الاجتماع الـ21 لرؤساء هيئات قضايا الدولة
09:25 | 2025-12-01
01/12/2025 09:25:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدعم السريع تجدد التزامها بالهدنة الإنسانية وتتّهم الجيش بانتهاكها
Lebanon 24
الدعم السريع تجدد التزامها بالهدنة الإنسانية وتتّهم الجيش بانتهاكها
09:10 | 2025-12-01
01/12/2025 09:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
صواريخ حرة ومعدات متطورة.. دولة عربية تدهش العالم بصناعاتها الدفاعية
Lebanon 24
صواريخ حرة ومعدات متطورة.. دولة عربية تدهش العالم بصناعاتها الدفاعية
09:05 | 2025-12-01
01/12/2025 09:05:12
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
في هذا التاريخ.. استعدّوا للمنخفضات الجوية ولأيام متواصلة من الأمطار
Lebanon 24
في هذا التاريخ.. استعدّوا للمنخفضات الجوية ولأيام متواصلة من الأمطار
23:36 | 2025-11-30
30/11/2025 11:36:22
Lebanon 24
Lebanon 24
الموت يُؤلم الممثل جورج شلهوب وابنه يورغو: ستبقين دائماً في قلوبنا
Lebanon 24
الموت يُؤلم الممثل جورج شلهوب وابنه يورغو: ستبقين دائماً في قلوبنا
05:30 | 2025-12-01
01/12/2025 05:30:23
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذيرٌ إسرائيلي يطالُ سوريا.. إليكم ما قيلَ عن الشرع
Lebanon 24
تحذيرٌ إسرائيلي يطالُ سوريا.. إليكم ما قيلَ عن الشرع
14:00 | 2025-11-30
30/11/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث سير مروّع... وفاة سيّدة وإصابة إبنتها بجروحٍ خطيرة
Lebanon 24
حادث سير مروّع... وفاة سيّدة وإصابة إبنتها بجروحٍ خطيرة
07:50 | 2025-12-01
01/12/2025 07:50:14
Lebanon 24
Lebanon 24
بين "سلام" البابا ورسالة "حزب الله".. هل تحيِّد زيارة بيروت شبح الحرب؟
Lebanon 24
بين "سلام" البابا ورسالة "حزب الله".. هل تحيِّد زيارة بيروت شبح الحرب؟
06:00 | 2025-12-01
01/12/2025 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
09:36 | 2025-12-01
مبعوث ترامب في موسكو غداً… لقاء مباشر لحسم "خطة" إنهاء الحرب
09:29 | 2025-12-01
600 ألف مسيّرة… هولندا توسّع شراكتها العسكرية مع كييف
09:25 | 2025-12-01
الجامعة العربية تستضيف الاجتماع الـ21 لرؤساء هيئات قضايا الدولة
09:10 | 2025-12-01
الدعم السريع تجدد التزامها بالهدنة الإنسانية وتتّهم الجيش بانتهاكها
09:05 | 2025-12-01
صواريخ حرة ومعدات متطورة.. دولة عربية تدهش العالم بصناعاتها الدفاعية
09:04 | 2025-12-01
العفو عن نتنياهو مرتبط بـ"صفقة سرية إيرانية".. صحيفة إسرائيلية تكشف
فيديو
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
09:14 | 2025-12-01
01/12/2025 16:39:45
Lebanon 24
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر في مزار سيدة لبنان - حريصا (مباشر)
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر في مزار سيدة لبنان - حريصا (مباشر)
04:38 | 2025-12-01
01/12/2025 16:39:45
Lebanon 24
Lebanon 24
تغطية مباشرة لليوم الثاني لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان (مباشر)
Lebanon 24
تغطية مباشرة لليوم الثاني لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان (مباشر)
01:34 | 2025-12-01
01/12/2025 16:39:45
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24