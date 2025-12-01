ويتكوف يلتقي بوتين غداً.. هل يحمل مقترح السلام المعدّل؟

توجه المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف إلى موسكو
، برفقة صهر الرئيس الأميركي جاريد كوشنر، حيث أعلن الكرملين أن ويتكوف سيلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
غداً عصراً. وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن روسيا
ترغب في نجاح المفاوضات حول أوكرانيا
ولن تكشف تفاصيلها عبر الإعلام، مضيفاً أن تأثير استقالة رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية
أندريه يرماك على سير المحادثات سيتضح لاحقاً.
وكشفت مصادر متابعة للمفاوضات التي جرت أمس في فلوريدا بين الوفدين الأميركي والأوكراني عن قضايا عالقة، أبرزها اقتراح أميركي بتحويل منطقة دونباس إلى منطقة منزوعة السلاح تديرها موسكو دون وجود قوات عسكرية، بالإضافة إلى استمرار النقاش
حول مطلب روسيا بتخلي أوكرانيا عن الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).
وأكد الوفدان الأميركي والأوكراني أن محادثات ميامي كانت إيجابية ومثمرة، لكن وزير الخارجية
الأميركي ماركو روبيو شدد على أن التوصل إلى اتفاق يحتاج لمزيد من العمل. من جهته
، أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب
عن أمله بقرب التوصل إلى اتفاق، قائلاً إن هناك "فرصة جيدة للتوصل إلى اتفاق".
وكان الجانب الأميركي قد قدم قبل نحو أسبوعين مقترح سلام من 28 نقطة، اعتبرته أوكرانيا جزئياً يميل لصالح روسيا، وسعت لتعديله وتقليصه إلى 19 نقطة.