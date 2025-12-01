يالصورة... أوّل إطلالة لمادورو بعد شائعات فراره من فنزويلا

بعد الأخبار التي تحدّثت عن فراره من ، أطلّ علنا لأول مرة منذ أيام، في حفل توزيع جوائز القهوة المتخصصة السنوي في ميراندا.

وجلس أمام حشد من الناس ووزع ميداليات على منتجي القهوة.

كما احتسى أنواعا مختلفة من القهوة أثناء إلقائه كلمات موجزة، لم يتطرق أي منها بشكل علني إلى الأزمة الحالية في البلاد.



وفي نهاية الحفل، هتف وقال إنّ "فنزويلا غير قابلة للتدمير، ولا يمكن المساس بها". (العربية)