عربي-دولي
يالصورة... أوّل إطلالة لمادورو بعد شائعات فراره من فنزويلا
Lebanon 24
01-12-2025
|
08:35
A-
A+
photos
0
A+
A-
بعد الأخبار التي تحدّثت عن فراره من
فنزويلا
، أطلّ
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو
علنا لأول مرة منذ أيام، في حفل توزيع جوائز القهوة المتخصصة السنوي في ميراندا.
وجلس
مادورو
أمام حشد من الناس ووزع ميداليات على منتجي القهوة.
كما احتسى أنواعا مختلفة من القهوة أثناء إلقائه كلمات موجزة، لم يتطرق أي منها بشكل علني إلى الأزمة الحالية في البلاد.
وفي نهاية الحفل، هتف وقال إنّ "فنزويلا غير قابلة للتدمير، ولا يمكن المساس بها". (العربية)
