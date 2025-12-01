Advertisement

كشفت مصر عن صواريخ حرة الوزن تصل إلى 1000 كيلوغرام من إنتاج الهيئة العربية للتصنيع، خلال فعاليات معرض مصر الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2025". وجاءت هذه الصواريخ نتيجة تطوير القنابل المحلية من طراز "حافظ" لتصبح حرة التوجيه، مزودة بحزم توجيه ذكية تزيد دقتها ومدى إصابتها للأهداف.كما عرضت الهيئة العربية للتصنيع مجموعة واسعة من منتجاتها الدفاعية، شملت 57 منتجًا، من بينها 18 منتجًا جديدًا بالكامل يُعرض لأول مرة، إضافة إلى 19 منتجًا آخر من إنتاج القوات المسلحة ، ما يعكس تنامي قدرات التصنيع العسكري المحلي.وتشمل المنتجات المعروضة قنابل من عائلة حافظ 1، 2، 3، التي تماثل القنابل الأميركية مارك 82 و84، إضافة إلى القنابل الخارقة للتحصينات BLU-109، وقنبلة فراغية تحت التطوير حاليًا.وشهد المعرض أيضًا الإعلان عن تصنيع أجزاء من المقاتلة "رافال" محليًا، في خطوة نوعية نحو توطين في مصر. وتأسست الهيئة العربية للتصنيع عام 1975 بهدف إقامة قاعدة صناعية عسكرية عربية مشتركة، ثم تحولت إلى كيان خالص عام 1979، مع الإبقاء على اسمها لأهمية سياسية واستراتيجية.يأتي هذا الإنجاز في إطار تعزيز مصر لقدراتها الدفاعية والاستراتيجية، تحت رعاية ، ليؤكد مكانتها في صناعة الأسلحة الذكية على الصعيدين الإقليمي والدولي. (روسيا اليوم)