عراقجي: لا علاقات حالياً مع حكومة سوريا… ولا تنازل عن حقوقنا النووية

Advertisement

أكد أنّ لا تقيم حالياً أي علاقة مع الحكومة الحالية، موضحاً أن بلاده "تتابع الأوضاع عن كثب" من دون استعجال في إعادة العلاقات الدبلوماسية، قائلاً: "لسنا على عجلة من أمرنا لإقامة علاقة دبلوماسية مع ".وفي الملف ، شدّد عراقجي على أن لن تقدّم أي تنازل يمسّ حقوقها الأساسية في مجال الطاقة النووية، مشيراً إلى أنّ هذا الأمر "غير مطروح إطلاقاً" في سياق المفاوضات الجارية.