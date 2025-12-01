Advertisement

عربي-دولي

عراقجي: لا علاقات حالياً مع حكومة سوريا… ولا تنازل عن حقوقنا النووية

Lebanon 24
01-12-2025 | 13:52
أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أنّ طهران لا تقيم حالياً أي علاقة مع الحكومة السورية الحالية، موضحاً أن بلاده "تتابع الأوضاع عن كثب" من دون استعجال في إعادة العلاقات الدبلوماسية، قائلاً: "لسنا على عجلة من أمرنا لإقامة علاقة دبلوماسية مع سوريا".
وفي الملف النووي، شدّد عراقجي على أن إيران لن تقدّم أي تنازل يمسّ حقوقها الأساسية في مجال الطاقة النووية، مشيراً إلى أنّ هذا الأمر "غير مطروح إطلاقاً" في سياق المفاوضات الجارية.

16:00 | 2025-12-01
