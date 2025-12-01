Advertisement

عربي-دولي

ترامب يخضع لتصوير بالرنين المغناطيسي… هكذا بدت النتائج

Lebanon 24
01-12-2025 | 16:00
A-
A+

Doc-P-1449645-639002271162261280.png
Doc-P-1449645-639002271162261280.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن البيت الأبيض، اليوم الإثنين، أن الرئيس الاميركي دونالد ترامب خضع لتصوير بالرنين المغناطيسي على القلب وكان طبيعيًا.
Advertisement
 
مواضيع ذات صلة
البيت الأبيض: ترامب خضع لتصوير بالرنين المغناطيسي على القلب وكان طبيعيا
lebanon 24
02/12/2025 00:27:23 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد ملاحظة تورم في كاحليه وكدمة على يده اليمنى.. ترامب خضع لتصوير بالرنين المغناطيسي
lebanon 24
02/12/2025 00:27:23 Lebanon 24 Lebanon 24
عبر الرنين المغناطيسي.. طريقة جديدة لاكتشاف أمراض القلب
lebanon 24
02/12/2025 00:27:23 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب سيخضع لفحص طبي هذا الأسبوع
lebanon 24
02/12/2025 00:27:23 Lebanon 24 Lebanon 24

دونالد ترامب

البيت الأبيض

بيت الأب

الاميركي

دونالد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
16:50 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:44 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:34 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:20 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:07 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:36 | 2025-11-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:30 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:50 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:50 | 2025-12-01
16:44 | 2025-12-01
16:34 | 2025-12-01
16:20 | 2025-12-01
16:07 | 2025-12-01
16:00 | 2025-12-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24