عربي-دولي
ترامب يخضع لتصوير بالرنين المغناطيسي… هكذا بدت النتائج
Lebanon 24
01-12-2025
|
16:00
A-
A+
أعلن
البيت الأبيض
، اليوم الإثنين، أن الرئيس
الاميركي
دونالد ترامب
خضع لتصوير بالرنين المغناطيسي على القلب وكان طبيعيًا.
