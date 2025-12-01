Advertisement

عربي-دولي

قاعدة روسية على البحر الأحمر؟ "عرض سوداني" وأميركا تحذّر من "عزلة قاتلة"

Lebanon 24
01-12-2025 | 16:07
A-
A+
Doc-P-1449646-639002272460479720.webp
Doc-P-1449646-639002272460479720.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
طرحت الحكومة السودانية في بورتسودان على روسيا اتفاقًا يمتد لـ25 عامًا لإنشاء قاعدة بحرية على البحر الأحمر، في خطوة تُعد من أبرز التحولات الجيوسياسية المحتملة في المنطقة، وفق وول ستريت جورنال. ويمنح العرض موسكو حق نشر نحو 300 جندي، ورسوّ أربع سفن حربية— سفن نووية—إلى جانب أفضلية في امتيازات التعدين، خصوصًا الذهب.
Advertisement

وترى موسكو في القاعدة موقعًا استراتيجيًا يتيح مراقبة الملاحة من وإلى قناة السويس، بينما تعتبره واشنطن تطورًا مقلقًا يتعارض مع جهودها للحد من توسّع النفوذ الروسي والصيني في الموانئ الإفريقية.

وفي المقابل، سيحصل الجيش السوداني، بحسب مسؤولين في الخرطوم، على أنظمة دفاع جوي روسية متقدمة وصفقات سلاح بأسعار تفضيلية لدعم معركته ضد قوات الدعم السريع. غير أن قيادات عسكرية تُقر بأن المضي في الاتفاق قد يضع البلاد في مواجهة سياسية مباشرة مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

القلق الأميركي ظهر بوضوح في تصريح مسؤول رفيع المستوى لـسكاي نيوز عربية، قال فيه إن واشنطن "على علم بالاتفاق"، محذّرًا من أن أي تعاون عسكري مع موسكو "سيزيد عزلة السودان ويعمّق الصراع ويهدد الاستقرار الإقليمي". وأكد أن الولايات المتحدة تشجع الخرطوم على تجنب أي تعاملات مع قطاع الدفاع الروسي “نظرًا للعواقب الخطيرة المحتملة، بما فيها العقوبات”.

وتأتي هذه التطورات فيما تخوض جماعات مسلحة معارك على جزء واسع من الساحل الغربي للسودان، في وقت تسعى فيه روسيا منذ أعوام للحصول على موطئ قدم بحري في البحر الأحمر، بينما تخوض واشنطن وبكين وموسكو منافسة حادة على النفوذ العسكري في إفريقيا.

مواضيع ذات صلة
حاصباني: "حزب الله" يمثل قاعدة عسكرية لإيران على البحر المتوسط
lebanon 24
02/12/2025 00:26:46 Lebanon 24 Lebanon 24
فقمة تستنجد بقارب في عرض البحر هربا من هجوم حيتان قاتلة (فيديو)
lebanon 24
02/12/2025 00:26:46 Lebanon 24 Lebanon 24
"بكتيريا قاتلة" تنتشر.. وتحذير عاجل
lebanon 24
02/12/2025 00:26:46 Lebanon 24 Lebanon 24
"الكتائب" تحذّر من حملة التحريض الممنهجة التي يشنّها "محور الممانعة": مسار خطير
lebanon 24
02/12/2025 00:26:46 Lebanon 24 Lebanon 24

الاتحاد الأوروبي

الولايات المتحدة

سكاي نيوز

العقوبات

الأوروبي

القاعدة

واشنطن

أوروبي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
16:50 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:44 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:34 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:20 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:36 | 2025-11-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:30 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:50 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:50 | 2025-12-01
16:44 | 2025-12-01
16:34 | 2025-12-01
16:20 | 2025-12-01
16:00 | 2025-12-01
16:00 | 2025-12-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24