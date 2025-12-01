Advertisement

كشفت وسائل إعلام روسية أن قام مساء الأحد بزيارة لإحدى نقاط مجموعة القوات المشتركة في جبهات القتال في شرق وجنوب ، حيث تم سيطرة القوات الروسية على مدينتي بوكروفسك في دونيتسك وفولتشانك في خاركيف.تفصيلا، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ، الاثنين، إن زار، مساء 30 نوفمبر، إحدى نقاط قيادة مجموعة القوات المشتركة، حيث تلقى تقارير حول تحرير كراسنوأرميسك (بوكروفسك) في دونيتسك، وفولتشانسك في مقاطعة خاركوف.وقال بيسكوف: "في مساء يوم 30 نوفمبر، زار القائد الأعلى والرئيس الروسي، ، إحدى نقاط قيادة مجموعة القوات المشتركة. وخلال عمله، استمع إلى تقارير من رئيس للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، وقائد قوات مجموعة المركز فاليري سولودشوك، وقائد قوات مجموعة الشرق أندريه إيفانايف".