Advertisement

عربي-دولي

بوتين زار إحدى نقاط قيادة مجموعة القوات المشتركة

Lebanon 24
01-12-2025 | 23:50
A-
A+
Doc-P-1449702-639002551779535990.png
Doc-P-1449702-639002551779535990.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشفت وسائل إعلام روسية أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قام مساء الأحد بزيارة لإحدى نقاط مجموعة القوات المشتركة في جبهات القتال في شرق وجنوب أوكرانيا، حيث تم الكشف عن سيطرة القوات الروسية على مدينتي بوكروفسك في دونيتسك وفولتشانك في خاركيف.
Advertisement


تفصيلا، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، الاثنين، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين زار، مساء 30 نوفمبر، إحدى نقاط قيادة مجموعة القوات المشتركة، حيث تلقى تقارير حول تحرير كراسنوأرميسك (بوكروفسك) في دونيتسك، وفولتشانسك في مقاطعة خاركوف.

وقال بيسكوف: "في مساء يوم 30 نوفمبر، زار القائد الأعلى والرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إحدى نقاط قيادة مجموعة القوات المشتركة. وخلال عمله، استمع إلى تقارير من رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، وقائد قوات مجموعة المركز فاليري سولودشوك، وقائد قوات مجموعة الشرق أندريه إيفانايف".
مواضيع ذات صلة
القوة المشتركة: نثمن موقف حكومة السودان وقيادة الجيش المتمسك بحق الدفاع عن الوطن
lebanon 24
02/12/2025 09:53:50 Lebanon 24 Lebanon 24
الكرملين: بوتين يتفقد مركز قيادة للقوات الروسية على حدود أوكرانيا
lebanon 24
02/12/2025 09:53:50 Lebanon 24 Lebanon 24
مصدر عسكري للإخبارية السورية: قوات سوريا الديمقراطية تستهدف إحدى نقاط الجيش في بلدة المريعية بريف دير الزور بالأسلحة الثقيلة والمسيرات الانتحارية وتصيب عنصرا في الجيش بإصابة خطرة
lebanon 24
02/12/2025 09:53:50 Lebanon 24 Lebanon 24
عبود زار قيادة فوج حرس بيروت وتسلم 12 جهاز كومبيوتر محمول كهبة
lebanon 24
02/12/2025 09:53:50 Lebanon 24 Lebanon 24

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

هيئة الأركان العامة

فلاديمير بوتين

دميتري بيسكوف

الرئيس الروسي

فلاديمير بوتي

هيئة الأركان

فلاديمير

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2025-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:46 | 2025-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:37 | 2025-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:30 | 2025-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:22 | 2025-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:30 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:50 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:30 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:15 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
02:30 | 2025-12-02
01:46 | 2025-12-02
01:37 | 2025-12-02
01:30 | 2025-12-02
01:22 | 2025-12-02
01:19 | 2025-12-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24