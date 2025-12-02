22
o
بيروت
19
o
طرابلس
19
o
صور
19
o
جبيل
19
o
صيدا
23
o
جونية
16
o
النبطية
12
o
زحلة
12
o
بعلبك
1
o
بشري
16
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
عرض سوداني لموسكو.. هذه تفاصيله
Lebanon 24
02-12-2025
|
00:27
A-
A+
photos
0
A+
A-
عرضت الحكومة السودانية في بورتسودان على
روسيا
اتفاقا لمدة 25 عاما لإنشاء قاعدة بحرية، وهو الأمر الذي يشكل ميزة استراتيجية لموسكو إذا تم تنفيذه.
Advertisement
ووفق ما نقلت صحيفة وول ستريت جورنال، عن مسؤولين سودانيين، فقد قدمت الحكومة التابعة لقائد الجيش عبد الفتاح البرهان لروسيا ما سيكون أول قاعدة بحرية لها في أفريقيا ونقطة ارتكاز غير مسبوقة تُشرف على طرق التجارة الحيوية في البحر الأحمر.
بحسب الصحيفة، ستشكل الاتفاقية ميزة استراتيجية لموسكو، في حين ستعد تطورا مقلقا للولايات المتحدة، التي سعت إلى منع روسيا والصين من السيطرة على الموانئ الإفريقية التي قد تعاد فيها سفنها التسليح وتصلح، وربما تخنق الممرات البحرية الحيوية.
بموجب مقترح لمدة 25 عاما قدمته الحكومة في بروتسودان لمسؤولين روس في أكتوبر، سيكون لموسكو الحق في نشر ما يصل إلى 300 جندي ورسو أربع سفن حربية، بما في ذلك السفن النووية، في بورتسودان أو منشأة أخرى لم يعلن عنها بعد على البحر الأحمر، وفقا للمسؤولين.
كما ستحصل
موسكو
على أفضلية في الحصول على امتيازات التعدين المربحة في السودان، ثالث أكبر منتج للذهب في إفريقيا.
وستكون موسكو من هذه
القاعدة
قادرة على مراقبة حركة المرور البحرية من وإلى قناة السويس، الممر المختصر بين
أوروبا
وآسيا الذي يحمل حوالي 12 بالمئة من التجارة العالمية.
وذكر مسؤولون سودانيون، أنه في مقابل السماح للقوات الروسية باستخدام أراضيها على المدى
الطويل
، فإن النظام في السودان سيحصل على أنظمة روسية متقدمة مضادة للطائرات وغيرها من الأسلحة بأسعار تفضيلية لمواجهة قوات الدعم السريع.
وقال مسؤول عسكري
سوداني
لصحيفة وول ستريت جورنال، إن السودان يحتاج إلى إمدادات أسلحة جديدة، لكن عقد اتفاق مع روسيا قد يخلق مشاكل مع
الولايات المتحدة
والاتحاد
الأوروبي
.
ووفق الصحيفة، فإن احتمال إقامة قاعدة روسية على البحر الأحمر يثير قلق المسؤولين الأمنيين
الأميركيين
، الذين يتنافسون منذ سنوات مع بكين وموسكو على طموحاتهم العسكرية المتنافسة في إفريقيا. الأنشطة البحرية الروسية محدودة حالياً بسبب نقص الموانئ الدافئة التي يمكن للسفن أن تتزود فيها بالإمدادات أو تخضع للإصلاحات.
وقال مسؤول أميركي رفيع إن قاعدة روسية في ليبيا أو في بورتسودان يمكن أن توسع قدرة موسكو على إسقاط القوة وتسمح لها بالعمل دون عقاب.
وقال الجنرال المتقاعد في القوات الجوية مارك هيكس، الذي قاد وحدات العمليات الخاصة الأميركية في إفريقيا، إن قاعدة في إفريقيا "تزيد نفوذ روسيا من خلال منحها المزيد من الهيبة الدولية والقوة".
مواضيع ذات صلة
قاعدة روسية على البحر الأحمر؟ "عرض سوداني" وأميركا تحذّر من "عزلة قاتلة"
Lebanon 24
قاعدة روسية على البحر الأحمر؟ "عرض سوداني" وأميركا تحذّر من "عزلة قاتلة"
02/12/2025 09:54:03
02/12/2025 09:54:03
Lebanon 24
Lebanon 24
بدل "توماهوك".. عرض أميركي لأوكرانيا هذه تفاصيله
Lebanon 24
بدل "توماهوك".. عرض أميركي لأوكرانيا هذه تفاصيله
02/12/2025 09:54:03
02/12/2025 09:54:03
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير لـ"Responsible Statecraft": عرض من ترامب لا يستطيع بوتين رفضه.. هذه تفاصيله
Lebanon 24
تقرير لـ"Responsible Statecraft": عرض من ترامب لا يستطيع بوتين رفضه.. هذه تفاصيله
02/12/2025 09:54:03
02/12/2025 09:54:03
Lebanon 24
Lebanon 24
روبيو: اللقاءات المقبلة فرصة لموسكو وواشنطن للتوصل لحل دائم لحرب أوكرانيا
Lebanon 24
روبيو: اللقاءات المقبلة فرصة لموسكو وواشنطن للتوصل لحل دائم لحرب أوكرانيا
02/12/2025 09:54:03
02/12/2025 09:54:03
Lebanon 24
Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي
الولايات المتحدة
قائد الجيش
الأميركيين
الأوروبي
القاعدة
أوروبا
أوروبي
تابع
قد يعجبك أيضاً
كانت متجهة من روسيا إلى جورجيا.. هجوم على سفينة في البحر الأسود
Lebanon 24
كانت متجهة من روسيا إلى جورجيا.. هجوم على سفينة في البحر الأسود
02:30 | 2025-12-02
02/12/2025 02:30:42
Lebanon 24
Lebanon 24
عملية طعن جديدة في الضفة الغربية.. إصابات طفيفة والجيش الإسرائيلي يتدخل
Lebanon 24
عملية طعن جديدة في الضفة الغربية.. إصابات طفيفة والجيش الإسرائيلي يتدخل
01:46 | 2025-12-02
02/12/2025 01:46:41
Lebanon 24
Lebanon 24
طائرة حلقت فوق منتجع ترامب في فلوريدا.. وقاتلات اميركية تعترضها
Lebanon 24
طائرة حلقت فوق منتجع ترامب في فلوريدا.. وقاتلات اميركية تعترضها
01:37 | 2025-12-02
02/12/2025 01:37:04
Lebanon 24
Lebanon 24
دولة تحت وطأة هذه الفيروسات.. والوفيات تتصاعد بسرعة!
Lebanon 24
دولة تحت وطأة هذه الفيروسات.. والوفيات تتصاعد بسرعة!
01:30 | 2025-12-02
02/12/2025 01:30:52
Lebanon 24
Lebanon 24
بين عصفورة ونصرالله.. من يدعم ترامب في انتخابات هندوراس الرئاسية؟
Lebanon 24
بين عصفورة ونصرالله.. من يدعم ترامب في انتخابات هندوراس الرئاسية؟
01:22 | 2025-12-02
02/12/2025 01:22:24
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
الموت يُؤلم الممثل جورج شلهوب وابنه يورغو: ستبقين دائماً في قلوبنا
Lebanon 24
الموت يُؤلم الممثل جورج شلهوب وابنه يورغو: ستبقين دائماً في قلوبنا
05:30 | 2025-12-01
01/12/2025 05:30:23
Lebanon 24
Lebanon 24
بين "سلام" البابا ورسالة "حزب الله".. هل تحيِّد زيارة بيروت شبح الحرب؟
Lebanon 24
بين "سلام" البابا ورسالة "حزب الله".. هل تحيِّد زيارة بيروت شبح الحرب؟
12:00 | 2025-12-01
01/12/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث سير مروّع... وفاة سيّدة وإصابة إبنتها بجروحٍ خطيرة
Lebanon 24
حادث سير مروّع... وفاة سيّدة وإصابة إبنتها بجروحٍ خطيرة
07:50 | 2025-12-01
01/12/2025 07:50:14
Lebanon 24
Lebanon 24
عن احتمال اندلاع حرب جديدة بين حزب الله وإسرائيل.. إليكم ما كشفه تقرير بريطاني
Lebanon 24
عن احتمال اندلاع حرب جديدة بين حزب الله وإسرائيل.. إليكم ما كشفه تقرير بريطاني
10:30 | 2025-12-01
01/12/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دولة عربيّة تلقّت تحذيراً من عمليّة إسرائيليّة قريبة ضدّ "حزب الله"... كم ستستمرّ؟
Lebanon 24
دولة عربيّة تلقّت تحذيراً من عمليّة إسرائيليّة قريبة ضدّ "حزب الله"... كم ستستمرّ؟
08:15 | 2025-12-01
01/12/2025 08:15:23
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
02:30 | 2025-12-02
كانت متجهة من روسيا إلى جورجيا.. هجوم على سفينة في البحر الأسود
01:46 | 2025-12-02
عملية طعن جديدة في الضفة الغربية.. إصابات طفيفة والجيش الإسرائيلي يتدخل
01:37 | 2025-12-02
طائرة حلقت فوق منتجع ترامب في فلوريدا.. وقاتلات اميركية تعترضها
01:30 | 2025-12-02
دولة تحت وطأة هذه الفيروسات.. والوفيات تتصاعد بسرعة!
01:22 | 2025-12-02
بين عصفورة ونصرالله.. من يدعم ترامب في انتخابات هندوراس الرئاسية؟
01:19 | 2025-12-02
بعد فوز سوريا على تونس بكأس العرب 2025.. هذا ما فعله الشرع (فيديو)
فيديو
تغطية لصلاة البابا لاوون الرابع عشر من مرفأ بيروت (نقل مباشر)
Lebanon 24
تغطية لصلاة البابا لاوون الرابع عشر من مرفأ بيروت (نقل مباشر)
02:29 | 2025-12-02
02/12/2025 09:54:03
Lebanon 24
Lebanon 24
تغطية زيارة البابا لاوون الرابع عشر الى مستشفى دير الصليب في جل الديب (نقل مباشر)
Lebanon 24
تغطية زيارة البابا لاوون الرابع عشر الى مستشفى دير الصليب في جل الديب (نقل مباشر)
00:55 | 2025-12-02
02/12/2025 09:54:03
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
09:14 | 2025-12-01
02/12/2025 09:54:03
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24