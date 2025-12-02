بسبب نفط روسي وإيراني.. نيوزيلندا توبخ جزر كوك



وقال ونستون بيترز، وزير خارجية نيوزيلندا التي ما زالت مرتبطة مع جزر كوك باتفاق ارتباط حر، الثلاثاء، إن "هذا انحراف غير مقبول بتاتاً في السياسة الخارجية". وبّخت جزر كوك المجاورة بعدما كشف تحقيق أجرته استناداً إلى بيانات مرتبطة بالعقوبات عن الاشتباه بتورط 34 ناقلة بتهريب الخام الروسي والإيراني تحت راية الدولة الصغيرة الواقعة في المحيط.

أتى ذلك بعدما كشفت التحليلات التي أجرتها فرانس برس أن عشرات ناقلات النفط المشتبه في تهريبها النفط الخام الروسي والإيراني كانت تستخدم مكتباً على في البلاد الواقعة جنوب المحيط الهادي لتغطية مساراتها.



وحددت بيانات الأميركية 20 ناقلة مسجلة في جزر كوك يشتبه في قيامها بتهريب الوقود الروسي والإيراني بين عامي 2024 و2025.



كما أدرجت 14 ناقلة نفط أخرى تحمل علم جزر كوك في لقاعدة بيانات منفصلة للعقوبات تغطي الفترة نفسها.