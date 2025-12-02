Advertisement

عربي-دولي

بسبب نفط روسي وإيراني.. نيوزيلندا توبخ جزر كوك

Lebanon 24
02-12-2025 | 01:16
وبّخت نيوزيلندا جزر كوك المجاورة بعدما كشف تحقيق أجرته وكالة فرانس برس استناداً إلى بيانات مرتبطة بالعقوبات عن الاشتباه بتورط 34 ناقلة بتهريب النفط الخام الروسي والإيراني تحت راية الدولة الصغيرة الواقعة في المحيط الهادي.
وقال ونستون بيترز، وزير خارجية نيوزيلندا التي ما زالت مرتبطة مع جزر كوك باتفاق ارتباط حر، الثلاثاء، إن "هذا انحراف غير مقبول بتاتاً في السياسة الخارجية".
أتى ذلك بعدما كشفت التحليلات التي أجرتها فرانس برس أن عشرات ناقلات النفط المشتبه في تهريبها النفط الخام الروسي والإيراني كانت تستخدم مكتباً على شاطئ البحر في البلاد الواقعة جنوب المحيط الهادي لتغطية مساراتها.

وحددت بيانات العقوبات الأميركية 20 ناقلة مسجلة في جزر كوك يشتبه في قيامها بتهريب الوقود الروسي والإيراني بين عامي 2024 و2025.

كما أدرجت 14 ناقلة نفط أخرى تحمل علم جزر كوك في القائمة السوداء لقاعدة بيانات منفصلة للعقوبات البريطانية تغطي الفترة نفسها.
وكالة فرانس برس

