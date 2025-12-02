عملية طعن جديدة في الضفة الغربية.. إصابات طفيفة والجيش الإسرائيلي يتدخل

Advertisement

أفادت الثلاثاء، بإصابة إسرائيليين اثنين في عملية طعن وقعت في عطيرت بقضاء .وقالت إن القوات استنفرت بين قريتي عطارة وأم صفا غربي رام الله بعد وقوع الحادث.وأوضح المتحدث باسم الجيش أن قواته هرعت فور تلقي بلاغ عن المشتبه به قرب مستوطنة عطيرت، مضيفًا أن المشتبه به حاول طعن القوات خلال فحصه، فقام الجنود بإطلاق النار عليه وتم تحييده. وأكد أن المصابين شابان في العشرينيات من العمر وإصابتهما طفيفة، فيما يجري التحقيق لتحديد تفاصيل إضافية.ويأتي هذا الهجوم كالثاني في خلال أقل من 24 ساعة، بعد أن قام الجيش الإسرائيلي مساء الاثنين بتحييد منفذ عملية الدهس في عقب عملية بحث طويلة امتدت طوال الليل.