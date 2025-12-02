Advertisement

عربي-دولي

عملية طعن جديدة في الضفة الغربية.. إصابات طفيفة والجيش الإسرائيلي يتدخل

Lebanon 24
02-12-2025 | 01:46
A-
A+
Doc-P-1449770-639002623933452759.jpeg
Doc-P-1449770-639002623933452759.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي الثلاثاء، بإصابة إسرائيليين اثنين في عملية طعن وقعت في عطيرت بقضاء رام الله.
Advertisement

وقالت وسائل الإعلام الفلسطينية إن القوات الإسرائيلية استنفرت على الطريق بين قريتي عطارة وأم صفا غربي رام الله بعد وقوع الحادث.

وأوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن قواته هرعت فور تلقي بلاغ عن المشتبه به قرب مستوطنة عطيرت، مضيفًا أن المشتبه به حاول طعن القوات خلال فحصه، فقام الجنود بإطلاق النار عليه وتم تحييده. وأكد أن المصابين شابان في العشرينيات من العمر وإصابتهما طفيفة، فيما يجري التحقيق لتحديد تفاصيل إضافية.

ويأتي هذا الهجوم كالثاني في الضفة الغربية خلال أقل من 24 ساعة، بعد أن قام الجيش الإسرائيلي مساء الاثنين بتحييد منفذ عملية الدهس في الخليل عقب عملية بحث طويلة امتدت طوال الليل. 
مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي: أرسلنا قوات إضافية إلى موقع عملية الطعن قرب مستوطنة عطيرت شمالي الضفة الغربية
lebanon 24
02/12/2025 12:53:34 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: بدأنا عملية عسكرية في شمال الضفة الغربية
lebanon 24
02/12/2025 12:53:34 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يفجر شقة سكنية خلال عملية عسكرية في مدينة طوباس شمالي الضفة الغربية (الجزيرة)
lebanon 24
02/12/2025 12:53:34 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: إطلاق نار على فلسطيني طعن جندية قرب مستوطنة عطيرت شمالي الضفة الغربية
lebanon 24
02/12/2025 12:53:34 Lebanon 24 Lebanon 24

إذاعة الجيش الإسرائيلي

وسائل الإعلام

الإسرائيلية

الفلسطينية

الإسرائيلي

على الطريق

رام الله

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:50 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:30 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:15 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:46 | 2025-12-02
05:30 | 2025-12-02
05:10 | 2025-12-02
05:01 | 2025-12-02
04:35 | 2025-12-02
04:31 | 2025-12-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24