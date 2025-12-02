كانت متجهة من روسيا إلى جورجيا.. هجوم على سفينة في البحر الأسود



وتبلغ طول السفينة 140 مترًا، وتم بناؤها عام 2014، وتبحر تحت الروسي، وميناؤها المسجل هو سان بطرسبرغ الكبير، ويملكها شركة "سريدنيفولغسكايا سودوخودنايا كومبانيا" الروسية.



وكان قد أكد الرئيس التركي الاثنين، أن الهجمات على السفن التجارية في البحر الأسود غير مقبولة وتشكل تهديدًا لسلامة الملاحة.



وقال أردوغان للصحفيين: "بدا جلياً أن الحرب بين روسيا وأوكرانيا تهدد بوضوح سلامة الملاحة في البحر الأسود"، مؤكداً أن تركيا تبلغ جميع الجهات المعنية بالتحذيرات اللازمة حيال هذه الهجمات، وأنه لا يمكن تبرير هذه الاعتداءات بأي شكل من الأشكال.