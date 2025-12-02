Advertisement

عربي-دولي

كانت متجهة من روسيا إلى جورجيا.. هجوم على سفينة في البحر الأسود

Lebanon 24
02-12-2025 | 02:30
A-
A+
Doc-P-1449801-639002649987828202.avif
Doc-P-1449801-639002649987828202.avif photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت وزارة النقل والبنية التحتية التركية أن ناقلة محملة بزيت عباد الشمس، تحمل اسم "ميدفولجا 2" ومبحرة من روسيا إلى جورجيا، تعرضت لهجوم على بعد 80 ميلاً من الساحل التركي في البحر الأسود. وأوضحت الوزارة أن طاقم السفينة المكون من 13 فردًا بصحة جيدة، ولم تطلب الناقلة أي مساعدة، وهي تواصل سيرها بمحركاتها باتجاه مدينة سينوب شمال تركيا.
Advertisement

وتبلغ طول السفينة 140 مترًا، وتم بناؤها عام 2014، وتبحر تحت العلم الروسي، وميناؤها المسجل هو سان بطرسبرغ الكبير، ويملكها شركة "سريدنيفولغسكايا سودوخودنايا كومبانيا" الروسية.

ويأتي هذا الحادث بعد أيام من تعرض ناقلتي "كايروس" و"فيرات" لهجومين بالقرب من الساحل التركي، حيث كانت الأولى متجهة إلى روسيا بدون حمولة واندلع حريق في غرفة محركاتها، بينما أبلغ طاقم الثانية عن أضرار في الهيكل دون حريق كبير.
وكان قد أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاثنين، أن الهجمات على السفن التجارية في البحر الأسود غير مقبولة وتشكل تهديدًا لسلامة الملاحة.

وقال أردوغان للصحفيين: "بدا جلياً أن الحرب بين روسيا وأوكرانيا تهدد بوضوح سلامة الملاحة في البحر الأسود"، مؤكداً أن تركيا تبلغ جميع الجهات المعنية بالتحذيرات اللازمة حيال هذه الهجمات، وأنه لا يمكن تبرير هذه الاعتداءات بأي شكل من الأشكال. 
مواضيع ذات صلة
إعلام تركي: هجوم على سفينة في البحر الأسود كانت متجهة من روسيا إلى جورجيا
lebanon 24
02/12/2025 12:53:41 Lebanon 24 Lebanon 24
السلطات التركية: تعرض السفينة ميدفولجا-2 لهجوم بالبحر الأسود على بعد 80 ميلا عن الشاطئ
lebanon 24
02/12/2025 12:53:41 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الدفاع التركية: تعرض ناقلة نفط لهجوم بطائرة مسيّرة بحرية قبالة السواحل التركية في البحر الأسود
lebanon 24
02/12/2025 12:53:41 Lebanon 24 Lebanon 24
روسيا: أسقطنا 14 مسيّرة أوكرانية في أجواء البحر الأسود والقرم خلال الساعات الماضية
lebanon 24
02/12/2025 12:53:41 Lebanon 24 Lebanon 24

رجب طيب أردوغان

طيب أردوغان

أوكرانيا

التركية

التركي

الروس

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:50 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:30 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:15 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:46 | 2025-12-02
05:30 | 2025-12-02
05:10 | 2025-12-02
05:01 | 2025-12-02
04:35 | 2025-12-02
04:31 | 2025-12-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24