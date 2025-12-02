23
عربي-دولي
كانت متجهة من روسيا إلى جورجيا.. هجوم على سفينة في البحر الأسود
Lebanon 24
02-12-2025
|
02:30
photos
0
أعلنت وزارة النقل والبنية التحتية
التركية
أن ناقلة محملة بزيت عباد الشمس، تحمل اسم "ميدفولجا 2" ومبحرة من
روسيا
إلى جورجيا، تعرضت لهجوم على بعد 80 ميلاً من الساحل
التركي
في البحر الأسود. وأوضحت الوزارة أن طاقم السفينة المكون من 13 فردًا بصحة جيدة، ولم تطلب الناقلة أي مساعدة، وهي تواصل سيرها بمحركاتها باتجاه مدينة سينوب شمال
تركيا
.
وتبلغ طول السفينة 140 مترًا، وتم بناؤها عام 2014، وتبحر تحت
العلم
الروسي، وميناؤها المسجل هو سان بطرسبرغ الكبير، ويملكها شركة "سريدنيفولغسكايا سودوخودنايا كومبانيا" الروسية.
ويأتي هذا الحادث بعد أيام من تعرض ناقلتي "كايروس" و"فيرات" لهجومين بالقرب من الساحل التركي، حيث كانت الأولى متجهة إلى روسيا بدون حمولة واندلع حريق في غرفة محركاتها، بينما أبلغ طاقم الثانية عن أضرار في الهيكل دون حريق كبير.
وكان قد أكد الرئيس التركي
رجب طيب أردوغان
الاثنين، أن الهجمات على السفن التجارية في البحر الأسود غير مقبولة وتشكل تهديدًا لسلامة الملاحة.
وقال أردوغان للصحفيين: "بدا جلياً أن الحرب بين روسيا وأوكرانيا تهدد بوضوح سلامة الملاحة في البحر الأسود"، مؤكداً أن تركيا تبلغ جميع الجهات المعنية بالتحذيرات اللازمة حيال هذه الهجمات، وأنه لا يمكن تبرير هذه الاعتداءات بأي شكل من الأشكال.
