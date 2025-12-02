23
عربي-دولي
غارات إسرائيلية على رفح وقصف في خان يونس
Lebanon 24
02-12-2025
|
03:02
A-
A+
رغم الهدنة المتفق عليها يواصل الجيش
الإسرائيلي
قصف عدة مواقع في
قطاع غزة
، حيث أفاد مراسل "العربية"/"الحدث" بأن
إسرائيل
شنت غارات عنيفة على
رفح
جنوب قطاع غزة.
كما أفاد بتنفيذ قصف مدفعي مكثف على المناطق الشرقية من
خان يونس
، هذا فضلاً عن استهداف المدفعية
الإسرائيلية
لمنازل في
حي الزيتون
والشجاعية شرقي غزة.
وقبلها، أعلن جيش
الاحتلال
الإسرائيلي أنه قتل "أكثر من 40 مسلحا" خلال غارات وتفجيرات استهدفت أنفاقاً في منطقة رفح
الفلسطينية
جنوب القطاع خلال الأيام الأخيرة.
كما شهدت المناطق الشرقية من خان يونس، داخل الخط الأصفر، أمس الإثنين، تصعيدا عسكريا جديدا، حيث استهدفت المدفعية الإسرائيلية عدة نقاط بالقصف المكثف، بالتزامن مع إطلاق نار من المروحيات التي حلقت على ارتفاع منخفض، ما يعكس اتساع رقعة التوتر في المحور الشرقي للمدينة.
وعلى طول "الخط الأصفر" شرقي قطاع غزة، أغار
الطيران الإسرائيلي
على مناطق عدة، مستهدفا بالقصف الصاروخي أحياء الشجاعية والتفاح.
