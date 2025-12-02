غارات إسرائيلية على رفح وقصف في خان يونس



Advertisement

كما أفاد بتنفيذ قصف مدفعي مكثف على المناطق الشرقية من ، هذا فضلاً عن استهداف المدفعية لمنازل في والشجاعية شرقي غزة. رغم الهدنة المتفق عليها يواصل الجيش قصف عدة مواقع في ، حيث أفاد مراسل "العربية"/"الحدث" بأن شنت غارات عنيفة على جنوب قطاع غزة.كما أفاد بتنفيذ قصف مدفعي مكثف على المناطق الشرقية من ، هذا فضلاً عن استهداف المدفعية لمنازل في والشجاعية شرقي غزة.

وقبلها، أعلن جيش الإسرائيلي أنه قتل "أكثر من 40 مسلحا" خلال غارات وتفجيرات استهدفت أنفاقاً في منطقة رفح جنوب القطاع خلال الأيام الأخيرة.



كما شهدت المناطق الشرقية من خان يونس، داخل الخط الأصفر، أمس الإثنين، تصعيدا عسكريا جديدا، حيث استهدفت المدفعية الإسرائيلية عدة نقاط بالقصف المكثف، بالتزامن مع إطلاق نار من المروحيات التي حلقت على ارتفاع منخفض، ما يعكس اتساع رقعة التوتر في المحور الشرقي للمدينة.



وعلى طول "الخط الأصفر" شرقي قطاع غزة، أغار على مناطق عدة، مستهدفا بالقصف الصاروخي أحياء الشجاعية والتفاح.