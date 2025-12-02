Advertisement

عربي-دولي

مصر.. حريق هائل في مخزن بلاستيك يسقط عدداً من القتلى

Lebanon 24
02-12-2025 | 04:00
شهدت منطقة العكرشة بمدينة الخانكة، في محافظة القليوبية بمصر، فاجعة مروعة إثر اندلاع حريق هائل داخل مخزن بلاستيك يقع بالطابق الأرضي، بجوار المسجد الكبير بالمنطقة.
أسفر الحادث عن مصرع شخصين، فيما أصيب ثالث بحالة حرجة نُقل على إثرها فورًا إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم. وفور وقوع الحادث، تولت النيابة العامة التحقيق في ملابساته.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بلاغًا يفيد باشتعال النيران في المخزن، فتم الدفع فورًا بقوات الحماية المدنية، مدعومة بعدد من سيارات الإطفاء، إلى موقع الحادث.

وتبين لفرق الإطفاء أن الحريق كان مندلعًا بكثافة شديدة، نظرًا لطبيعة المواد البلاستيكية المخزَّنة، التي تتميز بقابليتها العالية للاشتعال وتساهم في انتشار النيران بسرعة فائقة.

وبعد جهود مضنية، تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة الكاملة على الحريق وإخماد النيران بالكامل.
