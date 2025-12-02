مصر.. حريق هائل في مخزن بلاستيك يسقط عدداً من القتلى

Advertisement

شهدت منطقة العكرشة بمدينة ، في محافظة بمصر، فاجعة مروعة إثر اندلاع حريق هائل داخل مخزن بلاستيك يقع بالطابق الأرضي، بجوار بالمنطقة.أسفر الحادث عن مصرع شخصين، فيما أصيب ثالث بحالة حرجة نُقل على إثرها فورًا إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم. وفور وقوع الحادث، تولت التحقيق في ملابساته.تلقت بمديرية أمن القليوبية بلاغًا يفيد باشتعال النيران في المخزن، فتم الدفع فورًا بقوات الحماية المدنية، مدعومة بعدد من سيارات الإطفاء، إلى موقع الحادث.وتبين لفرق الإطفاء أن الحريق كان مندلعًا بكثافة شديدة، نظرًا لطبيعة المواد البلاستيكية المخزَّنة، التي تتميز بقابليتها العالية للاشتعال وتساهم في انتشار النيران بسرعة فائقة.وبعد جهود مضنية، تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة الكاملة على الحريق وإخماد النيران بالكامل.