بسبب تلوثها... سحب آلاف غالونات الحليب من الأسواق الأميركية

سحبت شركة "برايري فارمز" آلاف الغالونات من الحليب الخالي من الدسم في ولايتي إلينوي وويسكونسن الأميركية بعد اكتشاف احتمال احتوائها على مواد تنظيف قد تسبب المرض عند تناولها.

وأوضحت الشركة، مقرها إلينوي، أن مصممة للاستخدام على الأسطح والمعدات التي تتلامس مع الطعام أثناء المعالجة أو التعبئة، لكنها غير صالحة للاستهلاك المباشر. وأي بقايا ضئيلة على الأسطح المغسولة جيدا لا تشكل خطرا، لكن تناول الحليب الملوث مباشرة قد يؤدي إلى حروق كيميائية في الفم والحلق وغثيان وتقيؤ وتسمم.

Advertisement

وتم بيع حوالي 320 غالونا من الحليب المتأثر قبل بدء عملية السحب في 25 تشرين الثاني. وأفاد إشعار والدواء الأميركية (FDA) بأن جميع المنتجات المتبقية تم سحبها من المتاجر، مشيرة إلى أن المستهلكين يمكنهم التحقق من المنتجات المتأثرة عبر رمز المنتج CEC08 ورمز المصنع PLT19-145.

ولم تكشف الشركة بعد عن سبب التلوث، علما أن الغالونات تم إنتاجها خلال فترة زمنية قصيرة، محددة بثلاث ساعات فقط، ولم تُبلّغ عن أي أمراض مرتبطة بالحليب المسحوب. (روسيا اليوم)