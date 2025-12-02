Advertisement

عربي-دولي

القوات الروسية تسيطر على بلدتين

Lebanon 24
02-12-2025 | 05:10
A-
A+
Doc-P-1449893-639002745722452660.jpg
Doc-P-1449893-639002745722452660.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تواصل القوات الروسية تقدمها في مختلف الجبهات، حيث تستمر في توسيع سيطرتها على بلدات وقرى ومدن جديدة في مختلف جبهات القتال من خاركوف في الشمال الشرقي إلى خيرسون في جنوب البلاد.
Advertisement

وبينما أعلنت روسيا في وقت سابق اليوم الثلاثاء سيطرة قواتها على مدينتي بوكروفسك في دونيتسك وفولوتشانسك في خاركيف، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم أيضا، عن سيطرة قواتها على بلدتين جديدتين.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية تمكنت من السيطرة على بلدتي زيليوني غاي ودوبروبوليه في مقاطعة زابوريجيا في إطار العملية العسكرية الخاصة. (سكاي نيوز عربية) 
 
 
مواضيع ذات صلة
القوات الروسية تسيطر على بلدة أوكرانية جديدة وتحاصر أخرى
lebanon 24
02/12/2025 15:26:33 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الدفاع الروسية تعلن سيطرة قواتها على بلدتين في منطقتي دنيبروبيتروفسك وخاركيف
lebanon 24
02/12/2025 15:26:33 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الدفاع الروسية تُعلن عن سيطرة قواتها على بلدتين جديدتين شرقي أوكرانيا
lebanon 24
02/12/2025 15:26:33 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الدفاع الروسية: القوات الروسية سيطرت على إيفانيفكا في شرق أوكرانيا
lebanon 24
02/12/2025 15:26:33 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة الدفاع الروسية

وزارة الدفاع

سكاي نيوز

سكاي نيو

خاركوف

الشمال

الروس

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:14 | 2025-12-02
08:06 | 2025-12-02
08:00 | 2025-12-02
07:48 | 2025-12-02
07:25 | 2025-12-02
07:05 | 2025-12-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24