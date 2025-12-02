القوات الروسية تسيطر على بلدتين

Advertisement

تواصل القوات الروسية تقدمها في مختلف الجبهات، حيث تستمر في توسيع سيطرتها على بلدات وقرى ومدن جديدة في مختلف جبهات القتال من في الشرقي إلى خيرسون في جنوب البلاد.وبينما أعلنت في وقت سابق اليوم الثلاثاء سيطرة قواتها على مدينتي بوكروفسك في دونيتسك وفولوتشانسك في خاركيف، أعلنت ، اليوم أيضا، عن سيطرة قواتها على بلدتين جديدتين.وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية تمكنت من السيطرة على بلدتي زيليوني غاي ودوبروبوليه في مقاطعة زابوريجيا في إطار العملية العسكرية الخاصة. (سكاي نيوز عربية)