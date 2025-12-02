Advertisement

عربي-دولي

بعد مقتل 5 صينيين.. "طالبان" تتعهد لطاجيكستان بالتعاون في أمن الحدود

Lebanon 24
02-12-2025 | 07:25
A-
A+
Doc-P-1449968-639002824828998157.jpg
Doc-P-1449968-639002824828998157.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قالت "طالبان" في أفغانستان إنها أكدت لطاجيكستان، استعدادها لتشديد أمن الحدود وإجراء تحقيقات مشتركة بعد هجومين انطلقا من الأراضي الأفغانية وأسفرا عن مقتل 5 صينيين الأسبوع الماضي.
Advertisement
 
وعبر وزير الخارجية الأفغاني أمير خان متقي في اتصال هاتفي مع نظيره الطاجيكي عن أسفه وقال إن كابل مستعدة لتعزيز التنسيق بين قوات أمن الحدود، مضيفا أن "الإجراءات المشتركة ضد العناصر الخبيثة ضرورة ملحة".
 
وأضاف متقي وفقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية الأفغانية أن "الإمارة الإسلامية على استعداد تام لتعزيز أمن الحدود وإجراء تحقيقات مشتركة والمشاركة في أي من أشكال التنسيق".

وتابع أن "أجواء من الثقة" نشأت في الآونة الأخيرة بين البلدين وينبغي عدم تقويضها. (روسيا اليوم) 
مواضيع ذات صلة
خارجية باكستان: الحدود مع أفغانستان مغلقة بسبب استمرار دعم طالبان لـ"جماعات إرهابية"
lebanon 24
02/12/2025 15:26:46 Lebanon 24 Lebanon 24
"ديب سيك" الصينية تتحدّى: نموذجها الجديد يضاهي GPT-5
lebanon 24
02/12/2025 15:26:46 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير خارجية حكومة طالبان الأفغانية: الوضع على الحدود مع باكستان طبيعي في الوقت الراهن
lebanon 24
02/12/2025 15:26:46 Lebanon 24 Lebanon 24
طالبان تهدد بالرد على الضربات الباكستانية التي أسفرت عن مقتل عشرة أشخاص
lebanon 24
02/12/2025 15:26:46 Lebanon 24 Lebanon 24

الإمارة الإسلامية

وزارة الخارجية

وزير الخارجية

أمير خان متقي

روسيا اليوم

أفغانستان

أمير خان

الإسلام

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:14 | 2025-12-02
08:06 | 2025-12-02
08:00 | 2025-12-02
07:48 | 2025-12-02
07:05 | 2025-12-02
07:00 | 2025-12-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24