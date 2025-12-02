بعد مقتل 5 صينيين.. "طالبان" تتعهد لطاجيكستان بالتعاون في أمن الحدود

قالت " " في إنها أكدت لطاجيكستان، استعدادها لتشديد أمن الحدود وإجراء تحقيقات مشتركة بعد هجومين انطلقا من الأراضي الأفغانية وأسفرا عن مقتل 5 صينيين الأسبوع الماضي.

وعبر الأفغاني في اتصال هاتفي مع نظيره الطاجيكي عن أسفه وقال إن كابل مستعدة لتعزيز التنسيق بين قوات أمن الحدود، مضيفا أن "الإجراءات المشتركة ضد العناصر الخبيثة ضرورة ملحة".

وأضاف متقي وفقا لبيان صادر عن الأفغانية أن " على استعداد تام لتعزيز أمن الحدود وإجراء تحقيقات مشتركة والمشاركة في أي من أشكال التنسيق".



وتابع أن "أجواء من الثقة" نشأت في الآونة الأخيرة بين البلدين وينبغي عدم تقويضها. (روسيا اليوم)