Advertisement

عربي-دولي

إعتقال مسؤولة أوروبيّة بارزة سابقة... هذه تهمتها

Lebanon 24
02-12-2025 | 07:48
A-
A+
Doc-P-1449979-639002838660668012.jpg
Doc-P-1449979-639002838660668012.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت مصادر إيطالية باعتقال فيديريكا موغيريني، الممثلة العليا السابقة للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسات الأمنية، في إطار تحقيق جنائي يتعلق بوقائع احتيال مالي.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
اعتقال رئيس البرازيل السابق بتهمة التخطيط للهروب من حكم بالسجن
lebanon 24
02/12/2025 15:26:52 Lebanon 24 Lebanon 24
اعتقال إعلامي بارز في مطار عربي.. فما القصة؟
lebanon 24
02/12/2025 15:26:52 Lebanon 24 Lebanon 24
نفذ عمليات تصفية داخل سجن صيدنايا.. اعتقال لواء سابق في نظام الأسد هذه هويته
lebanon 24
02/12/2025 15:26:52 Lebanon 24 Lebanon 24
"رويترز": اعتقال الرئيس البرازيلي السابق بولسنارو تنفيذا لحكم بحبسه
lebanon 24
02/12/2025 15:26:52 Lebanon 24 Lebanon 24

فيديريكا موغيريني

فيديريكا

الأوروبي

أوروبي

العليا

غيريني

ديريك

العلي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:14 | 2025-12-02
08:06 | 2025-12-02
08:00 | 2025-12-02
07:25 | 2025-12-02
07:05 | 2025-12-02
07:00 | 2025-12-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24