بعد قضية احتيال كبرى.. توسك يتهم رئيس بولندا بالتورط في فضيحة

اتهم رئيس الوزراء البولندي رئيس البلاد كارول نافروتسكي بالتورط في فضيحة عملات مشفرة، ردا على استخدامه حق النقض ضد قانون لحماية مستثمري العملات الرقمية.

وجاء الاتهام بعد أن استخدم نافروتسكي، يوم الاثنين، حق النقض ضد قانون أقره البولندي يتضمن تدابير لحماية المستثمرين في سوق العملات المشفرة.



وكشف توسك أن السلطات تحقق حاليا في قضية احتيال كبرى بسوق العملات المشفرة، مشيرا إلى أن القضية تتضمن "شركة كبيرة ومحاكمات وتحقيقات واشتباهات بارتكاب جريمة قتل، واختفاء مدير إحدى الشركات الرئيسية، فضلا عن حملة سياسية شارك فيها قادة اليمين ووسائل إعلام يمينية في الترويج لإحدى هذه الشركات". (روسيا اليوم)