Advertisement

قالت شرطة كوبنهاغن، إنه تمّ إلقاء القبض على شخصين في الدنمارك يشتبه في قيامهما بجمع تبرعات بملايين الكرونات الدانماركية وإرسالها إلى حركة " ".ونفى الشخصان الاتهامات الموجهة لهما. (روسيا اليوم)