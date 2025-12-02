21
في الدنمارك.. توقيف شخصين يشتبه بجمعهما تبرعات لـ"حماس"
قالت شرطة كوبنهاغن، إنه تمّ إلقاء القبض على شخصين في الدنمارك يشتبه في قيامهما بجمع تبرعات بملايين الكرونات الدانماركية وإرسالها إلى حركة "
حماس
".
ونفى الشخصان الاتهامات الموجهة لهما. (روسيا اليوم)
