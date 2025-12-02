Advertisement

عربي-دولي

في الدنمارك.. توقيف شخصين يشتبه بجمعهما تبرعات لـ"حماس"

Lebanon 24
02-12-2025 | 09:54
A-
A+
Doc-P-1450022-639002913961692267.jpg
Doc-P-1450022-639002913961692267.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قالت شرطة كوبنهاغن، إنه تمّ إلقاء القبض على شخصين في الدنمارك يشتبه في قيامهما بجمع تبرعات بملايين الكرونات الدانماركية وإرسالها إلى حركة "حماس".
Advertisement


ونفى الشخصان الاتهامات الموجهة لهما. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
"د ب أ": القبض على شخصين في الدنمارك لاتهامهما بجمع أموال لصالح حركة حماس
lebanon 24
02/12/2025 17:48:27 Lebanon 24 Lebanon 24
فينانشال تايمز: الجماعات المرتبطة بحزب الله تلجأ إلى المدفوعات الرقمية لجمع التبرعات
lebanon 24
02/12/2025 17:48:27 Lebanon 24 Lebanon 24
الولايات المتحدة تعلن قتل 4 أشخاص في ضربة جديدة على قارب يشتبه بتهريبه المخدرات قرب فنزويلا
lebanon 24
02/12/2025 17:48:27 Lebanon 24 Lebanon 24
أوّل تعليق لـ"حماس" بعد "مجزرة عين الحلوة"
lebanon 24
02/12/2025 17:48:27 Lebanon 24 Lebanon 24

روسيا اليوم

روسيا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:43 | 2025-12-02
10:14 | 2025-12-02
10:00 | 2025-12-02
09:25 | 2025-12-02
09:22 | 2025-12-02
09:08 | 2025-12-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24