صورة تنتشر لبشار الأسد في روسيا... ما حقيقتها؟

تداولت حسابات وصفحات على صورة زعم ناشروها أنه أول ظهور للرئيس السوري السابق في الساحة الحمراء في العاصمة الروسية .

وحظيت الصورة بآلاف المشاهدات والتفاعلات والتعليقات على منصات اجتماعية عديدة.

وبفحص الصورة ومحتواها استنادا لما نشره المدونون وتداولوه على المنصات، تبين أن الصورة لا تمت للواقع بصلة ومنتجة عن طريق تقنيات التوليدي.



وتشمل الصورة أخطاء في أبعاد المباني بخلفية المشهد، وملامح بشار ، لا سيما قبضة يده بيد الفتاة التي ظهرت معه في الصورة.



وظهرت أيضا عبارة "Mind Video Ai" في يمين الصورة، وهي تشير إلى إحدى أدوات إنتاج المواد المصورة من خلال الذكاء الاصطناعي.



كما أكدت نتائج فحص الصورة من خلال أدوات تقنية منها Hive Moderation النتيجة ذاتها. (روسيا اليوم)