عربي-دولي
صورة تنتشر لبشار الأسد في روسيا... ما حقيقتها؟
Lebanon 24
02-12-2025
|
10:46
A-
A+
photos
0
A+
A-
تداولت حسابات وصفحات على
مواقع التواصل الاجتماعي
صورة زعم ناشروها أنه أول ظهور للرئيس السوري السابق
بشار الأسد
في الساحة الحمراء في العاصمة الروسية
موسكو
.
وحظيت الصورة بآلاف المشاهدات والتفاعلات والتعليقات على منصات اجتماعية عديدة.
وبفحص الصورة ومحتواها استنادا لما نشره المدونون وتداولوه على المنصات، تبين أن الصورة لا تمت للواقع بصلة ومنتجة عن طريق تقنيات
الذكاء الاصطناعي
التوليدي.
وتشمل الصورة أخطاء في أبعاد المباني بخلفية المشهد، وملامح بشار
الأسد
، لا سيما قبضة يده بيد الفتاة التي ظهرت معه في الصورة.
وظهرت أيضا عبارة "Mind Video Ai" في يمين الصورة، وهي تشير إلى إحدى أدوات إنتاج المواد المصورة من خلال الذكاء الاصطناعي.
كما أكدت نتائج فحص الصورة من خلال أدوات تقنية منها Hive Moderation النتيجة ذاتها. (روسيا اليوم)
