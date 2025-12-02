Advertisement

عربي-دولي

بوتين: مستعدون لمواجهة عسكرية إذا اختارت أوروبا طريق الحرب

Lebanon 24
02-12-2025 | 11:18
A-
A+
Doc-P-1450050-639002963643066881.webp
Doc-P-1450050-639002963643066881.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، إن بلاده "مستعدة" لمواجهة عسكرية مع أوروبا إذا اختارت الأخيرة هذا المسار، واتهمها بمحاولة إفشال اتفاق وقف القتال في أوكرانيا قبيل اجتماعه مع مبعوثين أميركيين.
Advertisement


وقال بوتين قبيل محادثات مرتقبة مع المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف وصهر دونالد ترامب، جاريد كوشنر، "لا نخطط للدخول في حرب مع أوروبا، لكن إذا أرادت أوروبا ذلك وبدأت، فنحن مستعدون حاليا".


وأضاف أن القوى الأوروبية تطالب بتسوية سلمية محتملة في أوكرانيا، وهو ما تعتبره موسكو غير مقبول على الإطلاق.


من جانب آخر، قال بوتين أن بلاده ستتخذ إجراءات ضد ناقلات الدول التي تساعد أوكرانيا.


ووصف بوتين الهجمات التي وقعت في الآونة الأخيرة على ناقلات بالقرب من تركيا بأنها قرصنة، وكشف أن روسيا ستكثف ضرباتها على المنشآت والسفن الأوكرانية. (سكاي نيوز) 
مواضيع ذات صلة
روسيا وحربها الهجينة: أوروبا تستعد لمواجهة تهديد غير تقليدي
lebanon 24
02/12/2025 19:55:54 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإيراني: مستعدون لمواجهة أي تهديد براً وجواً وبحراً
lebanon 24
02/12/2025 19:55:54 Lebanon 24 Lebanon 24
مصر: الحكومة مستعدة لمواجهة جميع السيناريوهات المتعلقة بسد النهضة
lebanon 24
02/12/2025 19:55:54 Lebanon 24 Lebanon 24
السيسي: مصر مستعدة لمواجهة أي تحد والتصدي لأي خطر
lebanon 24
02/12/2025 19:55:54 Lebanon 24 Lebanon 24

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

فلاديمير بوتين

دونالد ترامب

سكاي نيوز

أوكرانيا

الأوروبي

دونالد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:00 | 2025-12-02
11:42 | 2025-12-02
11:18 | 2025-12-02
11:13 | 2025-12-02
10:46 | 2025-12-02
10:43 | 2025-12-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24