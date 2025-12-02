19
بوتين: مستعدون لمواجهة عسكرية إذا اختارت أوروبا طريق الحرب
قال
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
، اليوم الاثنين، إن بلاده "مستعدة" لمواجهة عسكرية مع
أوروبا
إذا اختارت الأخيرة هذا المسار، واتهمها بمحاولة إفشال اتفاق وقف القتال في
أوكرانيا
قبيل اجتماعه مع مبعوثين أميركيين.
وقال بوتين قبيل محادثات مرتقبة مع المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف وصهر
دونالد ترامب
، جاريد كوشنر، "لا نخطط للدخول في حرب مع أوروبا، لكن إذا أرادت أوروبا ذلك وبدأت، فنحن مستعدون حاليا".
وأضاف أن القوى الأوروبية تطالب بتسوية سلمية محتملة في أوكرانيا، وهو ما تعتبره
موسكو
غير مقبول على الإطلاق.
من جانب آخر، قال بوتين أن بلاده ستتخذ إجراءات ضد ناقلات الدول التي تساعد أوكرانيا.
ووصف بوتين الهجمات التي وقعت في الآونة الأخيرة على ناقلات بالقرب من
تركيا
بأنها قرصنة، وكشف أن
روسيا
ستكثف ضرباتها على المنشآت والسفن الأوكرانية. (سكاي نيوز)
