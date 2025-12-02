بوتين: مستعدون لمواجهة عسكرية إذا اختارت أوروبا طريق الحرب

Advertisement

وقال بوتين قبيل محادثات مرتقبة مع المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف وصهر ، جاريد كوشنر، "لا نخطط للدخول في حرب مع أوروبا، لكن إذا أرادت أوروبا ذلك وبدأت، فنحن مستعدون حاليا".وأضاف أن القوى الأوروبية تطالب بتسوية سلمية محتملة في أوكرانيا، وهو ما تعتبره غير مقبول على الإطلاق.من جانب آخر، قال بوتين أن بلاده ستتخذ إجراءات ضد ناقلات الدول التي تساعد أوكرانيا.ووصف بوتين الهجمات التي وقعت في الآونة الأخيرة على ناقلات بالقرب من بأنها قرصنة، وكشف أن ستكثف ضرباتها على المنشآت والسفن الأوكرانية. (سكاي نيوز)