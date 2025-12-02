18
ألمانيا تدعو إسرائيل لاحترام وقف النار في غزة وتسهيل دخول المساعدات
Lebanon 24
02-12-2025
|
13:39
دعت
ألمانيا
، الثلاثاء،
إسرائيل
إلى الالتزام بوقف إطلاق النار في غزة والسماح بدخول مزيد من المساعدات الإنسانية إلى القطاع، بحسب ما نقلته وكالة "
الأناضول
".
وقال
وزير الخارجية
يوهان فادفول في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره المصري بدر عبد العاطي في برلين: "على إسرائيل أيضًا الالتزام بوقف إطلاق النار، وعلى وجه الخصوص، تسهيل وصول المزيد من المساعدات الإنسانية"، مضيفًا أن الأهم حاليًا هو "التنفيذ الكامل للمرحلة الأولى من وقف إطلاق النار".
وأوضح فادفول أن التركيز يجب أن ينصب على إنشاء "بعثة استقرار لضمان الأمن في غزة"، معلنًا استعداد بلاده لدعم والانضمام إلى بعثة تدريب الشرطة
الفلسطينية
التي يقودها
الاتحاد الأوروبي
.
