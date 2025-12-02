ألمانيا تدعو إسرائيل لاحترام وقف النار في غزة وتسهيل دخول المساعدات

دعت ، الثلاثاء، إلى الالتزام بوقف إطلاق النار في غزة والسماح بدخول مزيد من المساعدات الإنسانية إلى القطاع، بحسب ما نقلته وكالة " ".

وقال يوهان فادفول في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره المصري بدر عبد العاطي في برلين: "على إسرائيل أيضًا الالتزام بوقف إطلاق النار، وعلى وجه الخصوص، تسهيل وصول المزيد من المساعدات الإنسانية"، مضيفًا أن الأهم حاليًا هو "التنفيذ الكامل للمرحلة الأولى من وقف إطلاق النار".



وأوضح فادفول أن التركيز يجب أن ينصب على إنشاء "بعثة استقرار لضمان الأمن في غزة"، معلنًا استعداد بلاده لدعم والانضمام إلى بعثة تدريب الشرطة التي يقودها .