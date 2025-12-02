Advertisement

عربي-دولي

ألمانيا تدعو إسرائيل لاحترام وقف النار في غزة وتسهيل دخول المساعدات

Lebanon 24
02-12-2025 | 13:39
A-
A+
Doc-P-1450089-639003048356382981.png
Doc-P-1450089-639003048356382981.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
دعت ألمانيا، الثلاثاء، إسرائيل إلى الالتزام بوقف إطلاق النار في غزة والسماح بدخول مزيد من المساعدات الإنسانية إلى القطاع، بحسب ما نقلته وكالة "الأناضول".
Advertisement
 
وقال وزير الخارجية يوهان فادفول في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره المصري بدر عبد العاطي في برلين: "على إسرائيل أيضًا الالتزام بوقف إطلاق النار، وعلى وجه الخصوص، تسهيل وصول المزيد من المساعدات الإنسانية"، مضيفًا أن الأهم حاليًا هو "التنفيذ الكامل للمرحلة الأولى من وقف إطلاق النار".

وأوضح فادفول أن التركيز يجب أن ينصب على إنشاء "بعثة استقرار لضمان الأمن في غزة"، معلنًا استعداد بلاده لدعم والانضمام إلى بعثة تدريب الشرطة الفلسطينية التي يقودها الاتحاد الأوروبي
مواضيع ذات صلة
اليونيسف: يجب دخول المساعدات الإنسانية والتجارية دون عوائق إلى غزة ويجب الحفاظ على وقف إطلاق النار
lebanon 24
02/12/2025 23:56:52 Lebanon 24 Lebanon 24
السودان: ملتزمون بفتح المعابر وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين المحتاجين
lebanon 24
02/12/2025 23:56:52 Lebanon 24 Lebanon 24
وول ستريت جورنال عن مسؤول في البنتاغون: وصل نحو 200 جندي أميركي إلى إسرائيل اليوم لمراقبة وقف إطلاق النار وتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة
lebanon 24
02/12/2025 23:56:52 Lebanon 24 Lebanon 24
اللجنة الدولية للصليب الأحمر: مستعدون للمساعدة في لم شمل العائلات وتسهيل إيصال المساعدات إلى غزة
lebanon 24
02/12/2025 23:56:52 Lebanon 24 Lebanon 24

الاتحاد الأوروبي

وزير الخارجية

الفلسطينية

الأناضول

الأوروبي

فلسطين

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:14 | 2025-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:34 | 2025-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2025-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:05 | 2025-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:38 | 2025-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:48 | 2025-12-02
16:41 | 2025-12-02
16:30 | 2025-12-02
16:10 | 2025-12-02
16:07 | 2025-12-02
16:00 | 2025-12-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24