عربي-دولي

البنتاغون: تقارير الضربات على تجار المخدرات كاذبة وتستهدف ترامب وهيغسيث

Lebanon 24
02-12-2025 | 13:41
Doc-P-1450090-639003050216270546.png
Doc-P-1450090-639003050216270546.png photos 0
قالت المتحدثة باسم البنتاغون كينغسلي ويلسون إن "التقارير الإعلامية المزيفة" حول الضربات الأميركية على تجار المخدرات في البحر الكاريبي "محاولة لإثارة المشاكل لوزير الحرب والرئيس دونالد ترامب".
وأضافت أن "التقارير الإعلامية التي تفيد بأن وزير الحرب بيت هيغسيث أمر بالقضاء على الناجين من الضربات الأميركية على سفن تهريب المخدرات في البحر الكاريبي هي محاولة لإثارة المشاكل لوزير الحرب والرئيس ترامب"، معتبرة أن "قصة واشنطن بوست الكاذبة تماما، والتي دحضتها صحيفة نيويورك تايمز الآن، سعت عمدا إلى تحريف هذه الضربات الناجحة، وكانت محاولة لإحراج الوزير والرئيس، وقد كشف الناس زيفها، حتى أن مقال واشنطن بوست الكاذب نسب تصريحات ملفقة تماما إلى الوزير".

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" قد ذكرت، في 28 تشرين الثاني، نقلا عن مصادر، أن "هيغسيث أمر بقتل الجميع خلال الضربات الأميركية على سفن تهريب المخدرات قبالة سواحل فنزويلا"، موضحة أنه "بعد الهجوم الأول في 2 أيلول، أمر القادة بشن ضربة ثانية لقتل الناجين"، مشيرة إلى أن الضربة على قارب مشتبه بنقل مخدرات أسفرت عن مقتل 11 شخصا وغرق القارب بالكامل.

وأعلن البرلمان الفنزويلي سابقا أن قيادة الجمعية الوطنية التقت بعائلات المواطنين الذين قتلوا على يد الجيش الأميركي في البحر الكاريبي، وتعتزم التحقيق في ملابسات الحادث. وتبرر الولايات المتحدة وجودها العسكري في المنطقة بمكافحة تجارة المخدرات، حيث استخدمت قواتها خلال شهري أيلول ونشرين الاول لتدمير قوارب يزعم أنها كانت تنقل مخدرات قبالة السواحل الفنزويلية، إذ أغرقت منذ سبتمبر ما لا يقل عن 20 زورقا سريعا، ما أدى إلى مقتل أكثر من 80 شخصا، في ظل تقارير عن عمل القوات المسلحة الأميركية على خيارات لضرب تجار المخدرات داخل الأراضي الفنزويلية. (روسيا اليوم)
صحيفة نيويورك تايمز

الرئيس دونالد ترامب

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

روسيا اليوم

البرلمان

نيويورك

بات على

جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24