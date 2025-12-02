البنتاغون: تقارير الضربات على تجار المخدرات كاذبة وتستهدف ترامب وهيغسيث

Advertisement

قالت المتحدثة باسم البنتاغون كينغسلي ويلسون إن "التقارير الإعلامية المزيفة" حول الضربات الأميركية على تجار المخدرات في البحر الكاريبي "محاولة لإثارة المشاكل لوزير الحرب والرئيس ".وأضافت أن "التقارير الإعلامية التي تفيد بأن وزير الحرب بيت هيغسيث أمر بالقضاء على الناجين من الضربات الأميركية على سفن تهريب المخدرات في البحر الكاريبي هي محاولة لإثارة المشاكل لوزير الحرب والرئيس "، معتبرة أن "قصة بوست الكاذبة تماما، والتي دحضتها الآن، سعت عمدا إلى تحريف هذه الضربات الناجحة، وكانت محاولة لإحراج الوزير والرئيس، وقد كشف الناس زيفها، حتى أن مقال واشنطن بوست الكاذب نسب تصريحات ملفقة تماما إلى الوزير".وكانت صحيفة "واشنطن بوست" قد ذكرت، في 28 تشرين الثاني، نقلا عن مصادر، أن "هيغسيث أمر بقتل الجميع خلال الضربات الأميركية على سفن تهريب المخدرات قبالة سواحل فنزويلا"، موضحة أنه "بعد الهجوم الأول في 2 أيلول، أمر بشن ضربة ثانية لقتل الناجين"، مشيرة إلى أن الضربة على قارب مشتبه بنقل مخدرات أسفرت عن مقتل 11 شخصا وغرق القارب بالكامل.وأعلن الفنزويلي سابقا أن قيادة الجمعية الوطنية التقت بعائلات المواطنين الذين قتلوا على يد الجيش الأميركي في البحر الكاريبي، وتعتزم التحقيق في ملابسات الحادث. وتبرر وجودها العسكري في المنطقة بمكافحة تجارة المخدرات، حيث استخدمت قواتها خلال شهري أيلول ونشرين الاول لتدمير قوارب يزعم أنها كانت تنقل مخدرات قبالة السواحل الفنزويلية، إذ أغرقت منذ سبتمبر ما لا يقل عن 20 زورقا سريعا، ما أدى إلى مقتل أكثر من 80 شخصا، في ظل تقارير عن عمل القوات المسلحة الأميركية على خيارات لضرب تجار المخدرات داخل الأراضي الفنزويلية. (روسيا اليوم)