بعد شبهات التزوير.. أحزاب "القائمة الوطنية" تدافع عن مسار انتخابات مجلس النواب في مصر

الأحزاب اعتبرت أن التجاوزات التي شهدتها العملية "تحدث في جميع دول العالم ولا تؤثر على مجمل العملية الانتخابية"، مشددة على أن الانتخابات تجري "تحت إشراف الهيئات القضائية وبضمانات قانونية واضحة" وأن ما يتم من إلغاء جزئي لبعض النتائج أو إعادة الاقتراع "يتم بقرارات من للانتخابات أو بأحكام قضائية"، بما يعد، بحسب البيان، "دليلًا على نزاهة الإجراءات وحرص تصويب المسار القانوني".وبيّن البيان أن "القائمة الوطنية من أجل مصر" حسمت الفوز في نظام القوائم الذي يغطي نصف عدد أعضاء مجلس النواب، بعد حصولها على النسبة المطلوبة من الأصوات في جميع الدوائر، في حين لا يزال التنافس محتدمًا على المقاعد الفردية، حيث ذهبت غالبية الدوائر إلى جولات إعادة، إلى جانب نحو 50 دائرة أُلغيت نتائجها وستعاد فيها الانتخابات بالكامل.الأحزاب عبّرت عن "رفضها القاطع لحملات التشويه المنظمة ومحاولات بث الفوضى المعنوية من قبل بعض الجهات التي فقدت وزنها السياسي أو تسعى لاستغلال الموقف لمكاسب شخصية"، مؤكدة أن "النقد الموضوعي حق مشروع للجميع دون المساس بالوعي العام أو التأثير السياسي على الرأي العام". وجددت التزامها "بدعم استكمال الاستحقاق الانتخابي وفق جدول الهيئة الوطنية للانتخابات"، داعية إلى "التنافس الشريف والاحتكام إلى صناديق الاقتراع واحترام أحكام "، ومعتبرة أن "القانون هو الإطار الحاكم والقضاء هو الضامن للنزاهة، والوحدة الوطنية فوق كل الاعتبارات الحزبية أو المصالح الشخصية".ويأتي بيان "القائمة الوطنية" في ظل جدل واسع رافق المرحلتين الأولى والثانية من الانتخابات، بعد شكاوى متكررة من شراء أصوات ومخالفات انتخابية دفعت الرئيس إلى دعوة الهيئة الوطنية للانتخابات إلى التدقيق الكامل في النتائج وعدم التردد في إلغاء أي دائرة أو حتى الاستحقاق برمّته إذا اقتضت الضرورة، فيما تؤكد الهيئة أن إجراءات المرحلة الثانية جرت في أجواء أكثر انضباطًا مع استمرار معالجة المخالفات عبر المسارات القانونية. (روسيا اليوم)