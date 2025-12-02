18
o
بيروت
15
o
طرابلس
17
o
صور
16
o
جبيل
17
o
صيدا
18
o
جونية
9
o
النبطية
9
o
زحلة
8
o
بعلبك
2
o
بشري
11
o
بيت الدين
6
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
البابا يعلن رغبته في زيارة الجزائر عام 2026 ضمن جولة أفريقية محتملة
Lebanon 24
02-12-2025
|
13:55
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعاد البابا لاوون
الرابع عشر
التأكيد على ضرورة الحوار بين
الولايات المتحدة
وفنزويلا، وأعلن اليوم الثلاثاء عن رغبته في زيارة
الجزائر
عام 2026، ضمن جولة أفريقية قد تشكل محطته
القادمة
على الصعيد الدولي، بحسب ما نقلت وكالة "فرانس برس".
Advertisement
وأضاف البابا الأميركي للصحافيين خلال مؤتمر عقد
على متن الطائرة
التي كانت تنقله من
بيروت
إلى
روما
:"آمل أن أقوم برحلة إلى إفريقيا، قد تكون الرحلة القادمة، ولكن يتعيّن تأكيد ذلك".
وأضاف لاوون الرابع عشر المنتمي إلى رهبانية القديس أوغسطينوس التي كان رئيسها العام من 2001 إلى 2013: "شخصيا، آمل أن أزور الجزائر للتعرف على الأماكن التي عاش فيها القديس أوغسطينوس، وأيضا لمواصلة الحوار وبناء الروابط بين العالمين المسيحي والإسلامي".
وأوضح رئيس الكنيسة الكاثوليكية البالغ عدد أتباعها 1,4 مليار نسمة إن "شخصية القديس أوغسطينوس تلعب دورا هاما كجسر، لأنه يلقى احتراما كبيرا في الجزائر بصفته ابن الوطن".
ويجري النظر في تضمين الجولة الإفريقية زيارة إلى الكاميرون وغينيا الاستوائية، وفق ما أفاد مصدر في
الفاتيكان
لوكالة "فرانس برس".
وجدّد البابا التأكيد أنه يرغب "كثيرا في زيارة أميركا اللاتينية لا سيما
الأرجنتين
والأورغواي". وقال ممازحا: "أعتقد أني سأكون محل ترحيب في البيرو أيضا"، وذلك لدى حديثه عن البلد الواقع في أميركا اللاتينية حيث قضى أكثر من 20 عاما كمبشر ويحمل جنسيته.
ولدى سؤاله عن موعد الرحلة إلى أميركا اللاتينية، قال إن المشروع لا يزال قيد الدرس، ملمحا إلى "العام 2026 أو 2027".
مواضيع ذات صلة
الرئيس عون يعرب عن رغبته في زيارة إسبانيا تقديراً لمواقفها الداعمة للبنان
Lebanon 24
الرئيس عون يعرب عن رغبته في زيارة إسبانيا تقديراً لمواقفها الداعمة للبنان
02/12/2025 23:58:37
02/12/2025 23:58:37
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب يعلن موعد زيارته المحتملة إلى الصين
Lebanon 24
ترامب يعلن موعد زيارته المحتملة إلى الصين
02/12/2025 23:58:37
02/12/2025 23:58:37
Lebanon 24
Lebanon 24
السفير البابويّ أعلن عن البرنامج الرسمي لزيارة البابا إلى لبنان: رسالة سلام
Lebanon 24
السفير البابويّ أعلن عن البرنامج الرسمي لزيارة البابا إلى لبنان: رسالة سلام
02/12/2025 23:58:37
02/12/2025 23:58:37
Lebanon 24
Lebanon 24
في هذا التاريخ… جولة إفريقية لماكرون إلى هذه الدول
Lebanon 24
في هذا التاريخ… جولة إفريقية لماكرون إلى هذه الدول
02/12/2025 23:58:37
02/12/2025 23:58:37
Lebanon 24
Lebanon 24
الولايات المتحدة
على متن الطائرة
الرابع عشر
الفاتيكان
الكاثوليك
الأرجنتين
الإسلام
الجزائر
تابع
قد يعجبك أيضاً
بوتين يستقبل مبعوثي ترامب في موسكو لبحث إنهاء حرب أوكرانيا
Lebanon 24
بوتين يستقبل مبعوثي ترامب في موسكو لبحث إنهاء حرب أوكرانيا
16:48 | 2025-12-02
02/12/2025 04:48:49
Lebanon 24
Lebanon 24
زيلينسكي يخشى فتور واشنطن
Lebanon 24
زيلينسكي يخشى فتور واشنطن
16:41 | 2025-12-02
02/12/2025 04:41:30
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور.. إحباط تهريب شحنة ألغام ضخمة إلى لبنان والإطاحة بشبكة كاملة
Lebanon 24
بالصور.. إحباط تهريب شحنة ألغام ضخمة إلى لبنان والإطاحة بشبكة كاملة
16:30 | 2025-12-02
02/12/2025 04:30:52
Lebanon 24
Lebanon 24
لمنع اندلاع الحرب.. وسيط دخل على خط أزمة إسرائيل - "الحزب"
Lebanon 24
لمنع اندلاع الحرب.. وسيط دخل على خط أزمة إسرائيل - "الحزب"
16:10 | 2025-12-02
02/12/2025 04:10:03
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة من ترامب إلى الشرع: ستكون قائدا عظيما (صورة)
Lebanon 24
رسالة من ترامب إلى الشرع: ستكون قائدا عظيما (صورة)
16:07 | 2025-12-02
02/12/2025 04:07:46
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هدية من "LBCI" للبابا.. ولاوون الرابع عشر يتعهد بمواصلة المساعي من أجل السلام في لبنان (فيديو)
Lebanon 24
هدية من "LBCI" للبابا.. ولاوون الرابع عشر يتعهد بمواصلة المساعي من أجل السلام في لبنان (فيديو)
10:14 | 2025-12-02
02/12/2025 10:14:13
Lebanon 24
Lebanon 24
حريق ضخم في معمل لتدوير البلاستيك بالحريشة – الكورة… وعمليات الإخماد مستمرة (فيديو)
Lebanon 24
حريق ضخم في معمل لتدوير البلاستيك بالحريشة – الكورة… وعمليات الإخماد مستمرة (فيديو)
12:34 | 2025-12-02
02/12/2025 12:34:18
Lebanon 24
Lebanon 24
مرجع كنسي مستاء: هذا لا يجوز
Lebanon 24
مرجع كنسي مستاء: هذا لا يجوز
02:15 | 2025-12-02
02/12/2025 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فور مُغادرة البابا لبنان... هذا ما فعلته إسرائيل
Lebanon 24
فور مُغادرة البابا لبنان... هذا ما فعلته إسرائيل
07:05 | 2025-12-02
02/12/2025 07:05:04
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّض لحالة طبيّة طارئة.. وفاة فنان شاب عن 26 عاماً وهذا ما كشفه مصدر مُقرّب منه
Lebanon 24
تعرّض لحالة طبيّة طارئة.. وفاة فنان شاب عن 26 عاماً وهذا ما كشفه مصدر مُقرّب منه
07:38 | 2025-12-02
02/12/2025 07:38:25
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:48 | 2025-12-02
بوتين يستقبل مبعوثي ترامب في موسكو لبحث إنهاء حرب أوكرانيا
16:41 | 2025-12-02
زيلينسكي يخشى فتور واشنطن
16:30 | 2025-12-02
بالصور.. إحباط تهريب شحنة ألغام ضخمة إلى لبنان والإطاحة بشبكة كاملة
16:10 | 2025-12-02
لمنع اندلاع الحرب.. وسيط دخل على خط أزمة إسرائيل - "الحزب"
16:07 | 2025-12-02
رسالة من ترامب إلى الشرع: ستكون قائدا عظيما (صورة)
16:00 | 2025-12-02
تقرير: مغامرة ترامب في فنزويلا تخرج عن سيطرته
فيديو
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
09:14 | 2025-12-01
02/12/2025 23:58:37
Lebanon 24
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر في مزار سيدة لبنان - حريصا (مباشر)
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر في مزار سيدة لبنان - حريصا (مباشر)
04:38 | 2025-12-01
02/12/2025 23:58:37
Lebanon 24
Lebanon 24
تغطية مباشرة لليوم الثاني لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان (مباشر)
Lebanon 24
تغطية مباشرة لليوم الثاني لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان (مباشر)
01:34 | 2025-12-01
02/12/2025 23:58:37
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24