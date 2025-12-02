18
o
بيروت
15
o
طرابلس
17
o
صور
16
o
جبيل
17
o
صيدا
18
o
جونية
9
o
النبطية
9
o
زحلة
8
o
بعلبك
2
o
بشري
11
o
بيت الدين
6
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
خطة إسرائيلية لعزل القرى الفلسطينية وقطع الطرق (صورة)
Lebanon 24
02-12-2025
|
14:51
A-
A+
photos
0
A+
A-
قالت صحيفة "هآرتس" إن الجيش
الإسرائيلي
يخطط لبناء جدار فاصل بطول 22 كيلومترا وعرض 50 مترا في غور
الأردن
، بهدف فصل
المستوطنات
عن القرى
الفلسطينية
وعزل تلك القرى عن بعضها البعض، على غرار نموذج جدار الفصل في غرب
الضفة الغربية
.
Advertisement
وبحسب الصحيفة، يشمل المشروع هدم منازل ومبانٍ فلسطينية تقع في مسار الجدار، إضافة إلى جرف الدفيئات الزراعية والمستودعات وخزانات المياه والبنية التحتية التي يعتبرها الجيش "نقطة ضعف عملياتية"، على أن تُطوَّق إحدى القرى بسياج كامل، فيما مُنح السكان بضعة أيام فقط لتقديم اعتراضاتهم.
وبالتوازي، ينفذ الجيش مراحل متقدمة من بناء جدار فاصل آخر في عمق وادي الأردن على بعد نحو 12 كيلومترا غرب الحدود
الأردنية
، بما يعزل التجمعات الزراعية والرعوية الفلسطينية عن أراضيها ويقطع التواصل الجغرافي بينها.
وتشير وثيقة عسكرية موقعة من اللواء آفي بلوط إلى أن الجدار الجديد جزء من مشروع عسكري يسمى "السلك الثاني"، وسيتكوّن من طريق دوريات معبّد، وحواجز طبيعية، وسدود ترابية وخنادق. ووفق "هآرتس"، تسلّمت خمس عائلات أوامر بهدم مبانٍ ودفيئات خلال سبعة أيام بين عين شبلي وخربة عاطوف، على أن يحيط القسم الجنوبي من الجدار بتجمع خربة يرزا على مساحة 400 دونم يسكنها نحو 70 شخصا يعتاشون من تربية الأغنام، في ظل مخاوف واسعة من تشديد القيود على الحركة فوق القيود القائمة أصلا من حواجز وبوابات مغلقة. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
انقلاب شاحنة يتسبب بتسرب محروقات وقطع طريق في صيدا
Lebanon 24
انقلاب شاحنة يتسبب بتسرب محروقات وقطع طريق في صيدا
02/12/2025 23:58:45
02/12/2025 23:58:45
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو نفذ غارات لعزل منطقة العملية قبل دخول القوات البرية
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو نفذ غارات لعزل منطقة العملية قبل دخول القوات البرية
02/12/2025 23:58:45
02/12/2025 23:58:45
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس عون: تعاوننا لا يستهدف أحداً ولا يستثني أحداً وهو ليس قطعاً للطريق أمام أيّ جارٍ
Lebanon 24
الرئيس عون: تعاوننا لا يستهدف أحداً ولا يستثني أحداً وهو ليس قطعاً للطريق أمام أيّ جارٍ
02/12/2025 23:58:45
02/12/2025 23:58:45
Lebanon 24
Lebanon 24
قانون لقطع الماء والكهرباء عن الأونروا… القيادة الفلسطينية: تمهيد لتصفية قضية اللاجئين
Lebanon 24
قانون لقطع الماء والكهرباء عن الأونروا… القيادة الفلسطينية: تمهيد لتصفية قضية اللاجئين
02/12/2025 23:58:45
02/12/2025 23:58:45
Lebanon 24
Lebanon 24
الضفة الغربية
روسيا اليوم
الإسرائيلي
المستوطنات
الأردنية
إسرائيل
الأردني
تابع
قد يعجبك أيضاً
بوتين يستقبل مبعوثي ترامب في موسكو لبحث إنهاء حرب أوكرانيا
Lebanon 24
بوتين يستقبل مبعوثي ترامب في موسكو لبحث إنهاء حرب أوكرانيا
16:48 | 2025-12-02
02/12/2025 04:48:49
Lebanon 24
Lebanon 24
زيلينسكي يخشى فتور واشنطن
Lebanon 24
زيلينسكي يخشى فتور واشنطن
16:41 | 2025-12-02
02/12/2025 04:41:30
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور.. إحباط تهريب شحنة ألغام ضخمة إلى لبنان والإطاحة بشبكة كاملة
Lebanon 24
بالصور.. إحباط تهريب شحنة ألغام ضخمة إلى لبنان والإطاحة بشبكة كاملة
16:30 | 2025-12-02
02/12/2025 04:30:52
Lebanon 24
Lebanon 24
لمنع اندلاع الحرب.. وسيط دخل على خط أزمة إسرائيل - "الحزب"
Lebanon 24
لمنع اندلاع الحرب.. وسيط دخل على خط أزمة إسرائيل - "الحزب"
16:10 | 2025-12-02
02/12/2025 04:10:03
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة من ترامب إلى الشرع: ستكون قائدا عظيما (صورة)
Lebanon 24
رسالة من ترامب إلى الشرع: ستكون قائدا عظيما (صورة)
16:07 | 2025-12-02
02/12/2025 04:07:46
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هدية من "LBCI" للبابا.. ولاوون الرابع عشر يتعهد بمواصلة المساعي من أجل السلام في لبنان (فيديو)
Lebanon 24
هدية من "LBCI" للبابا.. ولاوون الرابع عشر يتعهد بمواصلة المساعي من أجل السلام في لبنان (فيديو)
10:14 | 2025-12-02
02/12/2025 10:14:13
Lebanon 24
Lebanon 24
حريق ضخم في معمل لتدوير البلاستيك بالحريشة – الكورة… وعمليات الإخماد مستمرة (فيديو)
Lebanon 24
حريق ضخم في معمل لتدوير البلاستيك بالحريشة – الكورة… وعمليات الإخماد مستمرة (فيديو)
12:34 | 2025-12-02
02/12/2025 12:34:18
Lebanon 24
Lebanon 24
مرجع كنسي مستاء: هذا لا يجوز
Lebanon 24
مرجع كنسي مستاء: هذا لا يجوز
02:15 | 2025-12-02
02/12/2025 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فور مُغادرة البابا لبنان... هذا ما فعلته إسرائيل
Lebanon 24
فور مُغادرة البابا لبنان... هذا ما فعلته إسرائيل
07:05 | 2025-12-02
02/12/2025 07:05:04
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّض لحالة طبيّة طارئة.. وفاة فنان شاب عن 26 عاماً وهذا ما كشفه مصدر مُقرّب منه
Lebanon 24
تعرّض لحالة طبيّة طارئة.. وفاة فنان شاب عن 26 عاماً وهذا ما كشفه مصدر مُقرّب منه
07:38 | 2025-12-02
02/12/2025 07:38:25
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:48 | 2025-12-02
بوتين يستقبل مبعوثي ترامب في موسكو لبحث إنهاء حرب أوكرانيا
16:41 | 2025-12-02
زيلينسكي يخشى فتور واشنطن
16:30 | 2025-12-02
بالصور.. إحباط تهريب شحنة ألغام ضخمة إلى لبنان والإطاحة بشبكة كاملة
16:10 | 2025-12-02
لمنع اندلاع الحرب.. وسيط دخل على خط أزمة إسرائيل - "الحزب"
16:07 | 2025-12-02
رسالة من ترامب إلى الشرع: ستكون قائدا عظيما (صورة)
16:00 | 2025-12-02
تقرير: مغامرة ترامب في فنزويلا تخرج عن سيطرته
فيديو
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
09:14 | 2025-12-01
02/12/2025 23:58:45
Lebanon 24
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر في مزار سيدة لبنان - حريصا (مباشر)
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر في مزار سيدة لبنان - حريصا (مباشر)
04:38 | 2025-12-01
02/12/2025 23:58:45
Lebanon 24
Lebanon 24
تغطية مباشرة لليوم الثاني لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان (مباشر)
Lebanon 24
تغطية مباشرة لليوم الثاني لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان (مباشر)
01:34 | 2025-12-01
02/12/2025 23:58:45
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24