عربي-دولي

بشأن سوريا.. هذا ما طلبه ترامب من نتنياهو

Lebanon 24
02-12-2025 | 15:01
أفاد موقع "أكسيوس" نقلًا عن مسؤول إسرائيلي أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب "ضغط على نتنياهو في اتصال هاتفي بينهما ليغير نهجه في غزة وسوريا".
وبحسب مسؤول أميركي، طلب ترامب من نتنياهو "التهدئة فيما يتعلق بالعمل العسكري في سوريا وعدم استفزاز الحكومة السورية"، مضيفًا أن ترامب أبلغه بأن "القيادة الجديدة في سوريا تسعى لجعلها مكانًا أفضل".
