بشأن سوريا.. هذا ما طلبه ترامب من نتنياهو

أفاد موقع "أكسيوس" نقلًا عن مسؤول إسرائيلي أن الرئيس الأميركي "ضغط على في اتصال هاتفي بينهما ليغير نهجه في غزة وسوريا".

وبحسب مسؤول أميركي، طلب من نتنياهو "التهدئة فيما يتعلق بالعمل العسكري في وعدم استفزاز الحكومة "، مضيفًا أن ترامب أبلغه بأن "القيادة الجديدة في سوريا تسعى لجعلها مكانًا أفضل".