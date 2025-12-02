Advertisement

عربي-دولي

"نعرف أماكنكم".. ترامب: سنضرب تجار المخدرات على الأرض قريبا جدا

Lebanon 24
02-12-2025 | 15:22
A-
A+
Doc-P-1450114-639003110949785844.png
Doc-P-1450114-639003110949785844.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة "ستبدأ في القريب العاجل جدا" باستهداف تجار المخدرات على البر، موضحا في اجتماع حكومي أن "مثل هذه الضربات ستكون على البر كذلك.. إنها أسهل بكثير.. ونعرف المسارات التي يسلكونها، نعرف كل شيء عنهم، نعرف أماكن سكنهم، نعرف أماكن سكن الأشرار، وسنبدأ بذلك قريبا جدا".
Advertisement

 وتبرر واشنطن وجودها العسكري في البحر الكاريبي بمكافحة تهريب المخدرات، حيث أغرقت قواتها منذ سبتمبر ما لا يقل عن 20 زورقا سريعا قبالة السواحل الفنزويلية، ما أسفر عن مقتل أكثر من 80 شخصا، في وقت كشفت تقارير إعلامية أن الجيش الأميركي يدرس خيارات لتنفيذ ضربات داخل الأراضي الفنزويلية ضد تجار المخدرات. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
ترامب: إطلاق الرهائن سيتم قريباً جداً والمفاوضات جارية وسنرى كيف ستسير الأمور خلال اليومين المقبلين
lebanon 24
02/12/2025 23:58:56 Lebanon 24 Lebanon 24
البنتاغون: تقارير الضربات على تجار المخدرات كاذبة وتستهدف ترامب وهيغسيث
lebanon 24
02/12/2025 23:58:56 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: سيتم الانتهاء من الاتفاق التجاري مع كوريا الجنوبية قريبا جدا
lebanon 24
02/12/2025 23:58:56 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: سنضرب القوارب التي تنقل المخدرات في المياه الدولية
lebanon 24
02/12/2025 23:58:56 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

البحر الكاريبي

دونالد ترامب

روسيا اليوم

الفنزويلي

الكاريبي

فنزويلية

دونالد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:14 | 2025-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:34 | 2025-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2025-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:05 | 2025-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:38 | 2025-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:48 | 2025-12-02
16:41 | 2025-12-02
16:30 | 2025-12-02
16:10 | 2025-12-02
16:07 | 2025-12-02
16:00 | 2025-12-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24