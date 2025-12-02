Advertisement

عربي-دولي

رسالة من ترامب إلى الشرع: ستكون قائدا عظيما (صورة)

Lebanon 24
02-12-2025 | 16:07
تسلّم الرئيس الشرع رسالة خطية من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نقلها السفير توم باراك، كتب فيها ترامب: "ستكون قائدا عظيما والولايات المتحدة الأميركية سوف تساعد في ذلك".
وأُرفقت بالرسالة صورة جديدة تجمع الرئيسين خلال لقائهما السابق في المكتب البيضاوي في البيت الأبيض في واشنطن.
