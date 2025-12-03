Advertisement

عربي-دولي

روسيا.. حريق في مستودع نفط بعد هجوم مسيّرات

Lebanon 24
03-12-2025 | 01:57
Doc-P-1450231-639003491209396921.png
Doc-P-1450231-639003491209396921.png photos 0
 تسبب سقوط حطام طائرة مسيّرة بحريق في مستودع نفط في مقاطعة تامبوف الروسية فجرا ، بحسب "روسيا اليوم".
وكتب حاكم المقاطعة يفغيني بيرفيشوف عبر "تلغرام" صباحا : "اندلع حريق في مستودع نفط في مقاطعة تامبوف الليلة الماضية إثر سقوط حطام طائرة مسيرة أطلقها نظام كييف الإرهابي".

أضاف الحاكم :"أن أفراد فرق الإطفاء وأجهزة حفظ الأمن سارعوا إلى موقع الحادث".

وفي مقاطعة فورونيج المجاورة، ألحق حطام طائرة مسيرة أضرارا طفيفة بعدة خزانات وقود في إحدى مناطق المقاطعة، دون أن يؤدي ذلك إلى نشوب حريق، حسبما أفاد الحاكم ألكسندر غوسيف.

وأشار غوسيف إلى أن "قوات الدفاع الجوي رصدت 4 طائرات مسيرة في سماء مدينة فورونيج ومنطقتين من المقاطعة الليلة الماضية، وقامت بتدميرها".

وذكرت وزارة الدفاع الروسية صباحا أن "عدد الطائرات المسيرة الأوكرانية التي قامت قوات الدفاع الجوي الروسية باعتراضها وتدميرها خلال الليل بلغ 102".
وزارة الدفاع الروسية

وزارة الدفاع

روسيا اليوم

الأوكرانية

المقاطعة

تلغرام

الروس

