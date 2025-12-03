روسيا.. حريق في مستودع نفط بعد هجوم مسيّرات

Advertisement

تسبب سقوط حطام طائرة مسيّرة بحريق في مستودع نفط في مقاطعة تامبوف الروسية فجرا ، بحسب " ".وكتب حاكم يفغيني بيرفيشوف عبر " " صباحا : "اندلع حريق في مستودع نفط في مقاطعة تامبوف الليلة الماضية إثر سقوط حطام طائرة مسيرة أطلقها نظام الإرهابي".أضاف الحاكم :"أن أفراد فرق الإطفاء وأجهزة حفظ الأمن سارعوا إلى موقع الحادث".وفي مقاطعة فورونيج المجاورة، ألحق حطام طائرة مسيرة أضرارا طفيفة بعدة خزانات وقود في إحدى مناطق المقاطعة، دون أن يؤدي ذلك إلى نشوب حريق، حسبما أفاد الحاكم ألكسندر غوسيف.وأشار غوسيف إلى أن "قوات الدفاع الجوي رصدت 4 طائرات مسيرة في سماء مدينة فورونيج ومنطقتين من المقاطعة الليلة الماضية، وقامت بتدميرها".وذكرت صباحا أن "عدد الطائرات المسيرة التي قامت قوات الدفاع الجوي الروسية باعتراضها وتدميرها خلال الليل بلغ 102".