22
o
بيروت
19
o
طرابلس
20
o
صور
23
o
جبيل
20
o
صيدا
23
o
جونية
17
o
النبطية
13
o
زحلة
13
o
بعلبك
1
o
بشري
15
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
روسيا.. حريق في مستودع نفط بعد هجوم مسيّرات
Lebanon 24
03-12-2025
|
01:57
A-
A+
photos
0
A+
A-
تسبب سقوط حطام طائرة مسيّرة بحريق في مستودع نفط في مقاطعة تامبوف الروسية فجرا ، بحسب "
روسيا اليوم
".
Advertisement
وكتب حاكم
المقاطعة
يفغيني بيرفيشوف عبر "
تلغرام
" صباحا : "اندلع حريق في مستودع نفط في مقاطعة تامبوف الليلة الماضية إثر سقوط حطام طائرة مسيرة أطلقها نظام
كييف
الإرهابي".
أضاف الحاكم :"أن أفراد فرق الإطفاء وأجهزة حفظ الأمن سارعوا إلى موقع الحادث".
وفي مقاطعة فورونيج المجاورة، ألحق حطام طائرة مسيرة أضرارا طفيفة بعدة خزانات وقود في إحدى مناطق المقاطعة، دون أن يؤدي ذلك إلى نشوب حريق، حسبما أفاد الحاكم ألكسندر غوسيف.
وأشار غوسيف إلى أن "قوات الدفاع الجوي رصدت 4 طائرات مسيرة في سماء مدينة فورونيج ومنطقتين من المقاطعة الليلة الماضية، وقامت بتدميرها".
وذكرت
وزارة الدفاع الروسية
صباحا أن "عدد الطائرات المسيرة
الأوكرانية
التي قامت قوات الدفاع الجوي الروسية باعتراضها وتدميرها خلال الليل بلغ 102".
مواضيع ذات صلة
إقليم كراسنودار الروسي: حريق في مصفاة نفط "أفيبسكي" بعد هجوم أوكراني بمسيّرة
Lebanon 24
إقليم كراسنودار الروسي: حريق في مصفاة نفط "أفيبسكي" بعد هجوم أوكراني بمسيّرة
03/12/2025 10:21:39
03/12/2025 10:21:39
Lebanon 24
Lebanon 24
روسيا: إخماد حريق في مصفاة أفيبسكي بعد هجوم أوكراني بمُسيّرات
Lebanon 24
روسيا: إخماد حريق في مصفاة أفيبسكي بعد هجوم أوكراني بمُسيّرات
03/12/2025 10:21:39
03/12/2025 10:21:39
Lebanon 24
Lebanon 24
محطة نفط روسية تعلّق عملياتها بعد هجوم بمسيّرة أوكرانية بحرية
Lebanon 24
محطة نفط روسية تعلّق عملياتها بعد هجوم بمسيّرة أوكرانية بحرية
03/12/2025 10:21:39
03/12/2025 10:21:39
Lebanon 24
Lebanon 24
هجوم بطائرة مسيّرة على مصفاة نفط في روسيا... اندلاع حريق وإصابة شخصين
Lebanon 24
هجوم بطائرة مسيّرة على مصفاة نفط في روسيا... اندلاع حريق وإصابة شخصين
03/12/2025 10:21:39
03/12/2025 10:21:39
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الدفاع الروسية
وزارة الدفاع
روسيا اليوم
الأوكرانية
المقاطعة
تلغرام
الروس
تابع
قد يعجبك أيضاً
مكتب نتنياهو: الجثث التي سلمتها "حماس" أمس لا تعود إلى الأسرى
Lebanon 24
مكتب نتنياهو: الجثث التي سلمتها "حماس" أمس لا تعود إلى الأسرى
02:47 | 2025-12-03
03/12/2025 02:47:16
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل تسلم ألمانيا أول منظومة تشغيلية من نظام "حيتس 3".. صفقة بأكثر من 3 مليار
Lebanon 24
إسرائيل تسلم ألمانيا أول منظومة تشغيلية من نظام "حيتس 3".. صفقة بأكثر من 3 مليار
02:29 | 2025-12-03
03/12/2025 02:29:13
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب في أعنف هجوم على عضو الكونغرس إلهان عمر: هي قمامة! (فيديو)
Lebanon 24
ترامب في أعنف هجوم على عضو الكونغرس إلهان عمر: هي قمامة! (فيديو)
00:56 | 2025-12-03
03/12/2025 12:56:59
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية الأميركية تتابع الملف اللبناني... إليكم آخر المعلومات
Lebanon 24
الخارجية الأميركية تتابع الملف اللبناني... إليكم آخر المعلومات
00:37 | 2025-12-03
03/12/2025 12:37:33
Lebanon 24
Lebanon 24
"غير مذنب"... الأفغاني المشتبه به في هجوم البيت الأبيض يدفع ببراءته
Lebanon 24
"غير مذنب"... الأفغاني المشتبه به في هجوم البيت الأبيض يدفع ببراءته
00:18 | 2025-12-03
03/12/2025 12:18:05
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هدية من "LBCI" للبابا.. ولاوون الرابع عشر يتعهد بمواصلة المساعي من أجل السلام في لبنان (فيديو)
Lebanon 24
هدية من "LBCI" للبابا.. ولاوون الرابع عشر يتعهد بمواصلة المساعي من أجل السلام في لبنان (فيديو)
10:14 | 2025-12-02
02/12/2025 10:14:13
Lebanon 24
Lebanon 24
حريق ضخم في معمل لتدوير البلاستيك بالحريشة – الكورة… وعمليات الإخماد مستمرة (فيديو)
Lebanon 24
حريق ضخم في معمل لتدوير البلاستيك بالحريشة – الكورة… وعمليات الإخماد مستمرة (فيديو)
12:34 | 2025-12-02
02/12/2025 12:34:18
Lebanon 24
Lebanon 24
فور مُغادرة البابا لبنان... هذا ما فعلته إسرائيل
Lebanon 24
فور مُغادرة البابا لبنان... هذا ما فعلته إسرائيل
07:05 | 2025-12-02
02/12/2025 07:05:04
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّض لحالة طبيّة طارئة.. وفاة فنان شاب عن 26 عاماً وهذا ما كشفه مصدر مُقرّب منه
Lebanon 24
تعرّض لحالة طبيّة طارئة.. وفاة فنان شاب عن 26 عاماً وهذا ما كشفه مصدر مُقرّب منه
07:38 | 2025-12-02
02/12/2025 07:38:25
Lebanon 24
Lebanon 24
بينها لبنان... إسرائيل تستعدّ لحرب على 4 جبهات
Lebanon 24
بينها لبنان... إسرائيل تستعدّ لحرب على 4 جبهات
10:00 | 2025-12-02
02/12/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
02:47 | 2025-12-03
مكتب نتنياهو: الجثث التي سلمتها "حماس" أمس لا تعود إلى الأسرى
02:29 | 2025-12-03
إسرائيل تسلم ألمانيا أول منظومة تشغيلية من نظام "حيتس 3".. صفقة بأكثر من 3 مليار
00:56 | 2025-12-03
ترامب في أعنف هجوم على عضو الكونغرس إلهان عمر: هي قمامة! (فيديو)
00:37 | 2025-12-03
الخارجية الأميركية تتابع الملف اللبناني... إليكم آخر المعلومات
00:18 | 2025-12-03
"غير مذنب"... الأفغاني المشتبه به في هجوم البيت الأبيض يدفع ببراءته
23:54 | 2025-12-02
العفو الدولية تتهم الدعم السريع بارتكاب "جرائم حرب"
فيديو
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
09:14 | 2025-12-01
03/12/2025 10:21:39
Lebanon 24
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر في مزار سيدة لبنان - حريصا (مباشر)
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر في مزار سيدة لبنان - حريصا (مباشر)
04:38 | 2025-12-01
03/12/2025 10:21:39
Lebanon 24
Lebanon 24
تغطية مباشرة لليوم الثاني لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان (مباشر)
Lebanon 24
تغطية مباشرة لليوم الثاني لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان (مباشر)
01:34 | 2025-12-01
03/12/2025 10:21:39
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24