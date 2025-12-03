23
Advertisement
عربي-دولي
إسرائيل تسلم ألمانيا أول منظومة تشغيلية من نظام "حيتس 3".. صفقة بأكثر من 3 مليار
Lebanon 24
03-12-2025
|
02:29
A-
A+
photos
0
A+
A-
تسلم
شركة الصناعات
الجوية
الإسرائيلية
ووزارة الدفاع،
ألمانيا
اليوم الأربعاء أول منظومة تشغيلية من نظام الدفاع الصاروخي بعيد المدى "حيتس 3".
Advertisement
ولم تُكشف بعد تفاصيل ما سيتم تسليمه فعلياً، إلا أنه تأكد أن المنظومة تشمل راداراً وقاذفاً يختلف عن النسخة المستخدمة
في إسرائيل
.
في موازاة ذلك، يتواجد نحو 40 خبيرا ألمانيا في مقر الصناعات الجوية بإسرائيل، بهدف التدريب على تشغيل المنظومة وفهم خصائصها.
ورجّح مصدر أمني كبير في حديث لصحيفة "
إسرائيل
اليوم" أن تشهد الصفقة مراحل إضافية مستقبلاً، مؤكداً وجود دول أخرى مهتمة بالحصول على النظام.
وتم توقيع الصفقة بين إسرائيل وألمانيا في أيلول 2023، قبيل اندلاع الحرب مباشرة، وتبلغ قيمتها أكثر من 13 مليار شيكل (نحو 3.6 مليار دولار)، لتُعدّ أكبر صفقة أمنية في تاريخ إسرائيل.
ورغم أن الصناعات الجوية طُلب منها خلال الحرب تعزيز منظومات "حيتس" داخل إسرائيل بسبب تهديدات الحوثيين وإيران، فقد نجحت في الحفاظ على تزويد الجيش
الإسرائيلي
باحتياجاته، وفي الوقت نفسه الالتزام بموعد التسليم لألمانيا كما خُطط قبل عامين.
ويؤكد مسؤولون أن الصفقة مع ألمانيا سمحت لإسرائيل بتوسيع خطوط الإنتاج وزيادة البنية التحتية والمواد والقوى العاملة، بما خدم قدرات الدفاع الإسرائيلية خلال الحرب، وسيخدمها مستقبلاً أيضاً عبر تسريع إنتاج صواريخ الاعتراض.
