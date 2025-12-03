23
o
بيروت
21
o
طرابلس
21
o
صور
23
o
جبيل
21
o
صيدا
24
o
جونية
20
o
النبطية
15
o
زحلة
15
o
بعلبك
2
o
بشري
16
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
مكتب نتنياهو: الجثث التي سلمتها "حماس" أمس لا تعود إلى الأسرى
Lebanon 24
03-12-2025
|
02:47
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن
مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو
أن الجثث التي سلمتها "
حماس
" إلى
إسرائيل
أمس لا تعود إلى أي من الأسرى القتلى في
قطاع غزة
.
Advertisement
وقال المكتب في بيان إن "عملية التعرف التي أجريت في المركز الوطني للطب الشرعي أثبتت أن العينات التي وصلت من غزة ليست لها صلة بأي من المختطفين المتوفين".
وذكر المكتب أنه "تم إبلاغ عائلات الرهائن المتبقين بهذه النتائج، وأن السلطات
الإسرائيلية
ستواصل جهودها لاستعادة آخر المحتجزين في غزة".
وتشمل قائمة الرهائن المتبقين كلا من المواطن التايلاندي سوتيساك رينثالاك، والرقيب أول ران غفيلي.
مواضيع ذات صلة
مكتب نتنياهو يقول إنه تم التأكد من أن الجثة التي أعادتها حماس أمس تعود لأحد الرهائن
Lebanon 24
مكتب نتنياهو يقول إنه تم التأكد من أن الجثة التي أعادتها حماس أمس تعود لأحد الرهائن
03/12/2025 12:34:41
03/12/2025 12:34:41
Lebanon 24
Lebanon 24
مكتب نتنياهو يقول إن جثة الرهينة التي سلمتها حماس أمس تعود لإلياهو مرجليت
Lebanon 24
مكتب نتنياهو يقول إن جثة الرهينة التي سلمتها حماس أمس تعود لإلياهو مرجليت
03/12/2025 12:34:41
03/12/2025 12:34:41
Lebanon 24
Lebanon 24
مصادر إسرائيلية: إحدى الجثث التي سلّمتها حماس لا تعود لرهينة إسرائيلي
Lebanon 24
مصادر إسرائيلية: إحدى الجثث التي سلّمتها حماس لا تعود لرهينة إسرائيلي
03/12/2025 12:34:41
03/12/2025 12:34:41
Lebanon 24
Lebanon 24
مكتب نتنياهو: المتعلقات التي تسلمناها من غزة أمس لا تعود لأي من الرهينتين
Lebanon 24
مكتب نتنياهو: المتعلقات التي تسلمناها من غزة أمس لا تعود لأي من الرهينتين
03/12/2025 12:34:41
03/12/2025 12:34:41
Lebanon 24
Lebanon 24
مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي
رئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو
الإسرائيلية
الإسرائيلي
قطاع غزة
إسرائيل
نتنياهو
تابع
قد يعجبك أيضاً
تقرير اميركي: هل انتهت الحرب في أوكرانيا؟
Lebanon 24
تقرير اميركي: هل انتهت الحرب في أوكرانيا؟
05:30 | 2025-12-03
03/12/2025 05:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عدد قتلى الفيضانات تخطى الـ 1400.. تحذير من موجة طقس صعبة في شرق آسيا خلال 2026
Lebanon 24
عدد قتلى الفيضانات تخطى الـ 1400.. تحذير من موجة طقس صعبة في شرق آسيا خلال 2026
04:50 | 2025-12-03
03/12/2025 04:50:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل تقرر فتح معبر رفح في الأيام المقبلة للمغادرة فقط
Lebanon 24
إسرائيل تقرر فتح معبر رفح في الأيام المقبلة للمغادرة فقط
04:24 | 2025-12-03
03/12/2025 04:24:19
Lebanon 24
Lebanon 24
آلاف من سكان غزة يحتاجون إلى الإجلاء الطبي.. هذا ما أعلنته جمعية اطباء بلا حدود
Lebanon 24
آلاف من سكان غزة يحتاجون إلى الإجلاء الطبي.. هذا ما أعلنته جمعية اطباء بلا حدود
04:21 | 2025-12-03
03/12/2025 04:21:42
Lebanon 24
Lebanon 24
في "نتساريم".. مضر توزع مئات الآلاف من طرود الإغاثة
Lebanon 24
في "نتساريم".. مضر توزع مئات الآلاف من طرود الإغاثة
04:20 | 2025-12-03
03/12/2025 04:20:14
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هدية من "LBCI" للبابا.. ولاوون الرابع عشر يتعهد بمواصلة المساعي من أجل السلام في لبنان (فيديو)
Lebanon 24
هدية من "LBCI" للبابا.. ولاوون الرابع عشر يتعهد بمواصلة المساعي من أجل السلام في لبنان (فيديو)
10:14 | 2025-12-02
02/12/2025 10:14:13
Lebanon 24
Lebanon 24
حريق ضخم في معمل لتدوير البلاستيك بالحريشة – الكورة… وعمليات الإخماد مستمرة (فيديو)
Lebanon 24
حريق ضخم في معمل لتدوير البلاستيك بالحريشة – الكورة… وعمليات الإخماد مستمرة (فيديو)
12:34 | 2025-12-02
02/12/2025 12:34:18
Lebanon 24
Lebanon 24
فور مُغادرة البابا لبنان... هذا ما فعلته إسرائيل
Lebanon 24
فور مُغادرة البابا لبنان... هذا ما فعلته إسرائيل
07:05 | 2025-12-02
02/12/2025 07:05:04
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّض لحالة طبيّة طارئة.. وفاة فنان شاب عن 26 عاماً وهذا ما كشفه مصدر مُقرّب منه
Lebanon 24
تعرّض لحالة طبيّة طارئة.. وفاة فنان شاب عن 26 عاماً وهذا ما كشفه مصدر مُقرّب منه
07:38 | 2025-12-02
02/12/2025 07:38:25
Lebanon 24
Lebanon 24
بينها لبنان... إسرائيل تستعدّ لحرب على 4 جبهات
Lebanon 24
بينها لبنان... إسرائيل تستعدّ لحرب على 4 جبهات
10:00 | 2025-12-02
02/12/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
05:30 | 2025-12-03
تقرير اميركي: هل انتهت الحرب في أوكرانيا؟
04:50 | 2025-12-03
عدد قتلى الفيضانات تخطى الـ 1400.. تحذير من موجة طقس صعبة في شرق آسيا خلال 2026
04:24 | 2025-12-03
إسرائيل تقرر فتح معبر رفح في الأيام المقبلة للمغادرة فقط
04:21 | 2025-12-03
آلاف من سكان غزة يحتاجون إلى الإجلاء الطبي.. هذا ما أعلنته جمعية اطباء بلا حدود
04:20 | 2025-12-03
في "نتساريم".. مضر توزع مئات الآلاف من طرود الإغاثة
04:10 | 2025-12-03
الارقام كبيرة.. العفو الدولية : قوات الدعم السريع قتلت مدنيين عمداً واحتجزت رهائن
فيديو
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
09:14 | 2025-12-01
03/12/2025 12:34:41
Lebanon 24
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر في مزار سيدة لبنان - حريصا (مباشر)
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر في مزار سيدة لبنان - حريصا (مباشر)
04:38 | 2025-12-01
03/12/2025 12:34:41
Lebanon 24
Lebanon 24
تغطية مباشرة لليوم الثاني لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان (مباشر)
Lebanon 24
تغطية مباشرة لليوم الثاني لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان (مباشر)
01:34 | 2025-12-01
03/12/2025 12:34:41
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24