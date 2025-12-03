Advertisement

عربي-دولي

مكتب نتنياهو: الجثث التي سلمتها "حماس" أمس لا تعود إلى الأسرى

Lebanon 24
03-12-2025 | 02:47
A-
A+
Doc-P-1450247-639003521188780305.jpg
Doc-P-1450247-639003521188780305.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الجثث التي سلمتها "حماس" إلى إسرائيل أمس لا تعود إلى أي من الأسرى القتلى في قطاع غزة.
Advertisement

وقال المكتب في بيان إن "عملية التعرف التي أجريت في المركز الوطني للطب الشرعي أثبتت أن العينات التي وصلت من غزة ليست لها صلة بأي من المختطفين المتوفين".

وذكر المكتب أنه "تم إبلاغ عائلات الرهائن المتبقين بهذه النتائج، وأن السلطات الإسرائيلية ستواصل جهودها لاستعادة آخر المحتجزين في غزة".

وتشمل قائمة الرهائن المتبقين كلا من المواطن التايلاندي سوتيساك رينثالاك، والرقيب أول ران غفيلي.
مواضيع ذات صلة
مكتب نتنياهو يقول إنه تم التأكد من أن الجثة التي أعادتها حماس أمس تعود لأحد الرهائن
lebanon 24
03/12/2025 12:34:41 Lebanon 24 Lebanon 24
مكتب نتنياهو يقول إن جثة الرهينة التي سلمتها حماس أمس تعود لإلياهو مرجليت
lebanon 24
03/12/2025 12:34:41 Lebanon 24 Lebanon 24
مصادر إسرائيلية: إحدى الجثث التي سلّمتها حماس لا تعود لرهينة إسرائيلي
lebanon 24
03/12/2025 12:34:41 Lebanon 24 Lebanon 24
مكتب نتنياهو: المتعلقات التي تسلمناها من غزة أمس لا تعود لأي من الرهينتين
lebanon 24
03/12/2025 12:34:41 Lebanon 24 Lebanon 24

مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي

رئيس الوزراء الإسرائيلي

بنيامين نتنياهو

الإسرائيلية

الإسرائيلي

قطاع غزة

إسرائيل

نتنياهو

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:14 | 2025-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:34 | 2025-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:05 | 2025-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:38 | 2025-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2025-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:30 | 2025-12-03
04:50 | 2025-12-03
04:24 | 2025-12-03
04:21 | 2025-12-03
04:20 | 2025-12-03
04:10 | 2025-12-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24