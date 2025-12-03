مكتب نتنياهو: الجثث التي سلمتها "حماس" أمس لا تعود إلى الأسرى

Advertisement

أعلن أن الجثث التي سلمتها " " إلى أمس لا تعود إلى أي من الأسرى القتلى في .وقال المكتب في بيان إن "عملية التعرف التي أجريت في المركز الوطني للطب الشرعي أثبتت أن العينات التي وصلت من غزة ليست لها صلة بأي من المختطفين المتوفين".وذكر المكتب أنه "تم إبلاغ عائلات الرهائن المتبقين بهذه النتائج، وأن السلطات ستواصل جهودها لاستعادة آخر المحتجزين في غزة".وتشمل قائمة الرهائن المتبقين كلا من المواطن التايلاندي سوتيساك رينثالاك، والرقيب أول ران غفيلي.