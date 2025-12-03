ما هي "خطة نتنياهو" في الضفة؟ اليكم ما كشفته التقارير الاسرائيلية

23
أعرب
رئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو
عن دعمه لعشرات البؤر الاستيطانية الزراعية التي يديرها اليهود في
الضفة الغربية
، خلال اجتماع رفيع المستوى هذا الشهر، حتى في الوقت الذي أصدر فيه توجيهات لمسؤولي الأمن لتوسيع جهود الحد من العنف من قبل الشباب المستوطنين المتطرفين، طبقا لوثيقة حكومية داخلية، حصلت عليها صحيفة يديعوت أحرونوت.
وتظهر الوثيقة التي تحمل عنوان "ملخص نقاش رئيس الوزراء بشأن أدوات توعوية لمواجهة عنف الشباب على قمم التلال في
يهودا
والسامرة (الضفة الغربية)"، أن
نتنياهو
يؤيد استمرار بناء البؤر الاستيطانية، غير المرخصة بشكل رسمي، لكن تحصل على دعم حكومي ويروج لها وزراء يمينيون، كوسيلة لمنع التنمية
الفلسطينية
في المنطقة (ج)، والتي تشكل 60 بالمئة من الضفة الغربية تحت السيطرة
الإسرائيلية
الكاملة"، حسب الصحيفة.
ومازالت البؤر الاستيطانية-التي غالبا ما تسمى مزارع- غير قانونية، فيما يتعلق ببنيتها، لكن معظم أراضي الرعي التي تستخدمها مخصصة لها من قبل الإدارة المدنية.
وتعمل الحكومة منذ سنوات على إضفاء الطابع الرسمي لها في إطار مماثل لمزارع زراعية عائلية في الجليل والنقب.
