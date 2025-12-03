Advertisement

روبيو يُحذر: فنزويلا أصبحت منصة لنفوذ الحرس الثور الإيراني وحزب الله

03-12-2025 | 03:30
أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، اليوم الأربعاء، ان فنزويلا توفر موطئ قدم لإيران والحرس الثوري الإيراني وحتى حزب الله.
وقال روبيو ان النظام الفنزويلي بات "مصدر زعزعة للاستقرار في المنطقة بأسرها"، مشيرا إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أصدر تفويضا بمهمة لمكافحة المخدرات في المنطقة.

وقال روبيو، خلال تصريحات لقناة فوكس نيوز، إن نظام الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يسمح بتهريب الكوكايين والمخدرات المنتجة بكولومبيا عبر أراضي فنزويلا إلى الولايات المتحدة.

وتابع روبيو لفوكس نيوز قائلا: "كون مادورو مستاء من التفويض الرئاسي ضد المخدرات يشير إلى أنها تهرب من فنزويلا"، زاعما أن الرئيس الفنزويلي أبرم 5 صفقات مع أطراف مختلفة على مدار السنوات الماضية وقد خرقها جميعا.

يأتي ذلك، فيما قال تقرير نشرته قناة "سي إن إن" الأمريكية إن مغامرة ترامب في فنزويلا تخرج عن سيطرته.
 
