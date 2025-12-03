Advertisement

عربي-دولي

ما هي نقطة الخلاف بشأن مفاوضات أوكرانيا؟

Lebanon 24
03-12-2025 | 03:44
A-
A+
Doc-P-1450271-639003549559381533.webp
Doc-P-1450271-639003549559381533.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن الكرملين، أنه لم يتم التوصل إلى "تسوية" بشأن الأراضي المحتلة في أوكرانيا، بعد محادثات استمرت لساعات بين فلاديمير بوتين والمبعوث الأميركي ستيف ويتكوف الذي عرض على الرئيس الروسي خطة واشنطن لإنهاء قرابة 4 سنوات من الحرب في أوكرانيا.
Advertisement

وقال المستشار الدبلوماسي للكرملين يوري أوشاكوف ردا على سؤال أحد الصحفيين بشأن الأراضي الأوكرانية المحتلة: "حتى الآن لم نتوصل إلى تسوية لكن من الممكن مناقشة بعض المقترحات الأميركية".

وأوضح أن "المحادثات كانت مفيدة وبناءة للغاية" لكن "لا يزال هناك الكثير من العمل" للتوصل إلى اتفاق.
مواضيع ذات صلة
ميرتس: التقارير حول خطة من 12 نقطة بشأن أوكرانيا غير صحيحة
lebanon 24
03/12/2025 12:35:09 Lebanon 24 Lebanon 24
"بوليتيكو": حضور وزير الخارجية الأميركي محادثات جنيف أعاد المفاوضات مع أوكرانيا إلى نقطة نظام
lebanon 24
03/12/2025 12:35:09 Lebanon 24 Lebanon 24
البيت الأبيض: "نقطتا خلاف" بين أميركا وأوكرانيا بشأن خطة السلام
lebanon 24
03/12/2025 12:35:09 Lebanon 24 Lebanon 24
الكرملين بشأن تقرير موقع أكسيوس حول خطة سلام أميركية من 28 نقطة لإنهاء حرب أوكرانيا: ليس لدينا ما نعلنه علنًا لوسائل الإعلام حول هذا الأمر
lebanon 24
03/12/2025 12:35:09 Lebanon 24 Lebanon 24

فلاديمير بوتين

الرئيس الروسي

فلاديمير بوتي

ستيف ويتكوف

الأوكرانية

فلاديمير

دبلوماسي

الكرملين

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:14 | 2025-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:34 | 2025-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:05 | 2025-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:38 | 2025-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2025-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:30 | 2025-12-03
04:50 | 2025-12-03
04:24 | 2025-12-03
04:21 | 2025-12-03
04:20 | 2025-12-03
04:10 | 2025-12-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24