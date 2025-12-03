4 وثائق للتسوية الأوكرانية.. هذا ما كشفه مساعد بوتين

Advertisement

أعلن مساعد يوري أوشاكوف، أن تلقت بعد النسخة الأولى من خطة السلام الأميركية بشأن ، 4 وثائق أخرى، نوقشت خلال الاجتماع في بين ، والمبعوث الخاص للرئيس الأميركي ستيف ويتكوف.وقال أوشاكوف للصحافيين: "إذا كان السؤال يتعلق بالنقاط، فهناك وثيقة تحتوي على 27 نقطة"، وقد تم تسليم خطة السلام هذه إلى موسكو، لكن لم تكن هناك مناقشات بشأنها، مضيفاً "ثم تلقينا عدة وثائق أخرى، وهي أربع وثائق نوقشت أيضاً.. في اجتماع رئيسنا مع ويتكوف وجاريد كوشنر".