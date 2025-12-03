Advertisement

4 وثائق للتسوية الأوكرانية.. هذا ما كشفه مساعد بوتين

Lebanon 24
03-12-2025 | 03:55
أعلن مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، أن موسكو تلقت بعد النسخة الأولى من خطة السلام الأميركية بشأن أوكرانيا، 4 وثائق أخرى، نوقشت خلال الاجتماع في الكرملين بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والمبعوث الخاص للرئيس الأميركي ستيف ويتكوف.
وقال أوشاكوف للصحافيين: "إذا كان السؤال يتعلق بالنقاط، فهناك وثيقة تحتوي على 27 نقطة"، وقد تم تسليم خطة السلام هذه إلى موسكو، لكن لم تكن هناك مناقشات بشأنها، مضيفاً "ثم تلقينا عدة وثائق أخرى، وهي أربع وثائق نوقشت أيضاً.. في اجتماع رئيسنا مع ويتكوف وجاريد كوشنر".
وأردف مساعد الرئيس: "لا يمكنني الكشف عن جوهر هذه الوثائق، جميعها تتعلق بتسوية سلمية طويلة الأمد للأزمة في أوكرانيا".

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استقبل في 2 كانون الأول، المبعوث الخاص للرئيس الأميركي ويتكوف، وصهر الرئيس الأميركي كوشنر، وكان الموضوع الرئيسي للمفاوضات هو التسوية بشأن أوكرانيا.
