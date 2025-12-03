Advertisement

لبحث العمل الخليجي المشترك.. قمة خليجية في البحرين

03-12-2025 | 04:00
تعقد اليوم الأربعاء في البحرين القمة الخليجية الـ 46، برئاسة ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة في العاصمة المنامة، وسط تصاعد التطورات الإقليمية، حيث أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي، في لقاء مع "العربية" و"الحدث" أن القمة ستبحث العمل الخليجي المشترك والشراكات الاستراتيجية العالمية.
وأضاف البديوي أن القادة سيناقشون نظاماًً دفاعياً موحداً ضد الهجمات الصاروخية، والعمل على إنشاء قبة صاروخية مشتركة لحماية دول المجلس.
تعد القمة الخليجية الـ 46 محطة مهمة لإعادة تثبيت وحدة الموقف الخليجي، ومناقشة ملفات محورية، أبرزها التكامل الاقتصادي واللوجستي، ودعم المشاريع المشتركة، وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة، خصوصاً في الخليج والبحر الأحمر.

ويتضمن جدول الأعمال بحث آليات التنسيق الدفاعي والسياسي، وتطوير السياسات الاقتصادية والتنموية، وتوحيد الرؤية الخليجية تجاه القضايا الإقليمية والدولية، إلى جانب مواجهة التحديات المشتركة العابرة للحدود.
