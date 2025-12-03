لبحث العمل الخليجي المشترك.. قمة خليجية في البحرين



وأضاف البديوي أن سيناقشون نظاماًً دفاعياً موحداً ضد الهجمات الصاروخية، والعمل على إنشاء قبة صاروخية مشتركة لحماية دول المجلس. تعقد اليوم الأربعاء في القمة الخليجية الـ 46، برئاسة ملك البحرين في العاصمة المنامة، وسط تصاعد ، حيث أكد لمجلس التعاون جاسم البديوي، في لقاء مع "العربية" و"الحدث" أن القمة ستبحث العمل الخليجي المشترك والشراكات الاستراتيجية العالمية.وأضاف البديوي أن سيناقشون نظاماًً دفاعياً موحداً ضد الهجمات الصاروخية، والعمل على إنشاء قبة صاروخية مشتركة لحماية دول المجلس.

تعد القمة الخليجية الـ 46 محطة مهمة لإعادة تثبيت وحدة الموقف الخليجي، ومناقشة ملفات محورية، أبرزها التكامل الاقتصادي واللوجستي، ودعم المشاريع المشتركة، وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة، خصوصاً في والبحر الأحمر.



ويتضمن جدول الأعمال بحث آليات التنسيق الدفاعي والسياسي، وتطوير السياسات الاقتصادية والتنموية، وتوحيد الرؤية الخليجية تجاه الإقليمية والدولية، إلى جانب مواجهة التحديات المشتركة العابرة للحدود.