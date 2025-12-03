23
o
بيروت
21
o
طرابلس
21
o
صور
23
o
جبيل
21
o
صيدا
24
o
جونية
20
o
النبطية
15
o
زحلة
15
o
بعلبك
2
o
بشري
16
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
لبحث العمل الخليجي المشترك.. قمة خليجية في البحرين
Lebanon 24
03-12-2025
|
04:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
تعقد اليوم الأربعاء في
البحرين
القمة الخليجية الـ 46، برئاسة ملك البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
في العاصمة المنامة، وسط تصاعد
التطورات الإقليمية
، حيث أكد
الأمين العام
لمجلس التعاون
الخليجي
جاسم البديوي، في لقاء مع "العربية" و"الحدث" أن القمة ستبحث العمل الخليجي المشترك والشراكات الاستراتيجية العالمية.
Advertisement
وأضاف البديوي أن
القادة
سيناقشون نظاماًً دفاعياً موحداً ضد الهجمات الصاروخية، والعمل على إنشاء قبة صاروخية مشتركة لحماية دول المجلس.
تعد القمة الخليجية الـ 46 محطة مهمة لإعادة تثبيت وحدة الموقف الخليجي، ومناقشة ملفات محورية، أبرزها التكامل الاقتصادي واللوجستي، ودعم المشاريع المشتركة، وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة، خصوصاً في
الخليج
والبحر الأحمر.
ويتضمن جدول الأعمال بحث آليات التنسيق الدفاعي والسياسي، وتطوير السياسات الاقتصادية والتنموية، وتوحيد الرؤية الخليجية تجاه
القضايا
الإقليمية والدولية، إلى جانب مواجهة التحديات المشتركة العابرة للحدود.
مواضيع ذات صلة
وصول ولي العهد السعودي إلى البحرين لحضور القمة الخليجية
Lebanon 24
وصول ولي العهد السعودي إلى البحرين لحضور القمة الخليجية
03/12/2025 12:35:23
03/12/2025 12:35:23
Lebanon 24
Lebanon 24
مصادر دبلوماسية أميركية رفيعة: خطة الإنقاذ تضمنت مليارات الدولارات من دول خليجية للبنان
Lebanon 24
مصادر دبلوماسية أميركية رفيعة: خطة الإنقاذ تضمنت مليارات الدولارات من دول خليجية للبنان
03/12/2025 12:35:23
03/12/2025 12:35:23
Lebanon 24
Lebanon 24
مجلس التعاون الخليجي: إجراءات إسرائيل الاستيطانية تدل على استمرار انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني
Lebanon 24
مجلس التعاون الخليجي: إجراءات إسرائيل الاستيطانية تدل على استمرار انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني
03/12/2025 12:35:23
03/12/2025 12:35:23
Lebanon 24
Lebanon 24
عودة إماراتية مذهلة تقلب الديربي الخليجي
Lebanon 24
عودة إماراتية مذهلة تقلب الديربي الخليجي
03/12/2025 12:35:23
03/12/2025 12:35:23
Lebanon 24
Lebanon 24
مجلس التعاون الخليجي
حمد بن عيسى آل خليفة
التطورات الإقليمية
الأمين العام
البحر الأحمر
مجلس التعاون
القضايا
تابع
قد يعجبك أيضاً
تقرير اميركي: هل انتهت الحرب في أوكرانيا؟
Lebanon 24
تقرير اميركي: هل انتهت الحرب في أوكرانيا؟
05:30 | 2025-12-03
03/12/2025 05:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عدد قتلى الفيضانات تخطى الـ 1400.. تحذير من موجة طقس صعبة في شرق آسيا خلال 2026
Lebanon 24
عدد قتلى الفيضانات تخطى الـ 1400.. تحذير من موجة طقس صعبة في شرق آسيا خلال 2026
04:50 | 2025-12-03
03/12/2025 04:50:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل تقرر فتح معبر رفح في الأيام المقبلة للمغادرة فقط
Lebanon 24
إسرائيل تقرر فتح معبر رفح في الأيام المقبلة للمغادرة فقط
04:24 | 2025-12-03
03/12/2025 04:24:19
Lebanon 24
Lebanon 24
آلاف من سكان غزة يحتاجون إلى الإجلاء الطبي.. هذا ما أعلنته جمعية اطباء بلا حدود
Lebanon 24
آلاف من سكان غزة يحتاجون إلى الإجلاء الطبي.. هذا ما أعلنته جمعية اطباء بلا حدود
04:21 | 2025-12-03
03/12/2025 04:21:42
Lebanon 24
Lebanon 24
في "نتساريم".. مضر توزع مئات الآلاف من طرود الإغاثة
Lebanon 24
في "نتساريم".. مضر توزع مئات الآلاف من طرود الإغاثة
04:20 | 2025-12-03
03/12/2025 04:20:14
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هدية من "LBCI" للبابا.. ولاوون الرابع عشر يتعهد بمواصلة المساعي من أجل السلام في لبنان (فيديو)
Lebanon 24
هدية من "LBCI" للبابا.. ولاوون الرابع عشر يتعهد بمواصلة المساعي من أجل السلام في لبنان (فيديو)
10:14 | 2025-12-02
02/12/2025 10:14:13
Lebanon 24
Lebanon 24
حريق ضخم في معمل لتدوير البلاستيك بالحريشة – الكورة… وعمليات الإخماد مستمرة (فيديو)
Lebanon 24
حريق ضخم في معمل لتدوير البلاستيك بالحريشة – الكورة… وعمليات الإخماد مستمرة (فيديو)
12:34 | 2025-12-02
02/12/2025 12:34:18
Lebanon 24
Lebanon 24
فور مُغادرة البابا لبنان... هذا ما فعلته إسرائيل
Lebanon 24
فور مُغادرة البابا لبنان... هذا ما فعلته إسرائيل
07:05 | 2025-12-02
02/12/2025 07:05:04
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّض لحالة طبيّة طارئة.. وفاة فنان شاب عن 26 عاماً وهذا ما كشفه مصدر مُقرّب منه
Lebanon 24
تعرّض لحالة طبيّة طارئة.. وفاة فنان شاب عن 26 عاماً وهذا ما كشفه مصدر مُقرّب منه
07:38 | 2025-12-02
02/12/2025 07:38:25
Lebanon 24
Lebanon 24
بينها لبنان... إسرائيل تستعدّ لحرب على 4 جبهات
Lebanon 24
بينها لبنان... إسرائيل تستعدّ لحرب على 4 جبهات
10:00 | 2025-12-02
02/12/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
05:30 | 2025-12-03
تقرير اميركي: هل انتهت الحرب في أوكرانيا؟
04:50 | 2025-12-03
عدد قتلى الفيضانات تخطى الـ 1400.. تحذير من موجة طقس صعبة في شرق آسيا خلال 2026
04:24 | 2025-12-03
إسرائيل تقرر فتح معبر رفح في الأيام المقبلة للمغادرة فقط
04:21 | 2025-12-03
آلاف من سكان غزة يحتاجون إلى الإجلاء الطبي.. هذا ما أعلنته جمعية اطباء بلا حدود
04:20 | 2025-12-03
في "نتساريم".. مضر توزع مئات الآلاف من طرود الإغاثة
04:10 | 2025-12-03
الارقام كبيرة.. العفو الدولية : قوات الدعم السريع قتلت مدنيين عمداً واحتجزت رهائن
فيديو
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
09:14 | 2025-12-01
03/12/2025 12:35:23
Lebanon 24
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر في مزار سيدة لبنان - حريصا (مباشر)
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر في مزار سيدة لبنان - حريصا (مباشر)
04:38 | 2025-12-01
03/12/2025 12:35:23
Lebanon 24
Lebanon 24
تغطية مباشرة لليوم الثاني لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان (مباشر)
Lebanon 24
تغطية مباشرة لليوم الثاني لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان (مباشر)
01:34 | 2025-12-01
03/12/2025 12:35:23
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24