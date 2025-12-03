تعليق شامل لطلبات الهجرة من 19 دولة الى الولايات المتحدة



وكشفت وثائق داخلية حصلت عليها شبكة "سي بي إس نيوز" CBS News أن خدمات الهجرة والجنسية الأميركية (USCIS – U.S. Citizenship and Immigration Services) وجّهت موظفيها إلى "إيقاف البت النهائي في جميع " المتعلقة بمواطني الدول المشمولة بمرسوم "حظر السفر" الصادر في حزيران الماضي. أوقفت الأميركي جميع طلبات الهجرة المقدمة من مواطنين ينتمون إلى 19 دولة، في خطوة واسعة غير معلنة سابقاً، وذلك بعد حادثة إطلاق النار التي استهدفت عنصرين من الحرس الوطني قرب الأسبوع الماضي.وكشفت وثائق داخلية حصلت عليها شبكة "سي بي إس نيوز" CBS News أن خدمات الهجرة والجنسية الأميركية (USCIS – U.S. Citizenship and Immigration Services) وجّهت موظفيها إلى "إيقاف البت النهائي في جميع " المتعلقة بمواطني الدول المشمولة بمرسوم "حظر السفر" الصادر في حزيران الماضي.

ويشمل التعليق جميع أنواع الطلبات دون استثناء، بما في ذلك مراسم التجنيس للمقيمين الدائمين الذين كانوا على وشك أن يصبحوا مواطنين أميركيين. وتشير الإرشادات إلى أن هذا الإيقاف "إجراء مؤقت" إلى حين وضع قواعد جديدة للتدقيق الأمني.



وتضم قائمة الدول الخاضعة للقيود: أفغانستان، ميانمار، تشاد، الكونغو، غينيا الاستوائية، إريتريا، هايتي، ، ، الصومال، ، اليمن، إضافة إلى قيود جزئية على: بوروندي، كوبا، لاوس، سيراليون، توغو، تركمانستان وفنزويلا. ويشير مسؤولون إلى أن القائمة قد تتوسع لتصل إلى نحو 30 دولة.