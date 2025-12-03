تعليق شامل لطلبات الهجرة من 19 دولة الى الولايات المتحدة

23
أوقفت
إدارة الرئيس
الأميركي
دونالد ترامب
جميع طلبات الهجرة المقدمة من مواطنين ينتمون إلى 19 دولة، في خطوة واسعة غير معلنة سابقاً، وذلك بعد حادثة إطلاق النار التي استهدفت عنصرين من الحرس الوطني قرب
البيت الأبيض
الأسبوع الماضي.
وكشفت وثائق داخلية حصلت عليها شبكة "سي بي إس نيوز" CBS News أن خدمات الهجرة والجنسية الأميركية (USCIS – U.S. Citizenship and Immigration Services) وجّهت موظفيها إلى "إيقاف البت النهائي في جميع
القضايا
" المتعلقة بمواطني الدول المشمولة بمرسوم "حظر السفر" الصادر في حزيران الماضي.
ويشمل التعليق جميع أنواع الطلبات دون استثناء، بما في ذلك مراسم التجنيس للمقيمين الدائمين الذين كانوا على وشك أن يصبحوا مواطنين أميركيين. وتشير الإرشادات إلى أن هذا الإيقاف "إجراء مؤقت" إلى حين وضع قواعد جديدة للتدقيق الأمني.
وتضم قائمة الدول الخاضعة للقيود: أفغانستان، ميانمار، تشاد،
جمهورية
الكونغو، غينيا الاستوائية، إريتريا، هايتي،
إيران
،
ليبيا
، الصومال،
السودان
، اليمن، إضافة إلى قيود جزئية على: بوروندي، كوبا، لاوس، سيراليون، توغو، تركمانستان وفنزويلا. ويشير مسؤولون إلى أن القائمة قد تتوسع لتصل إلى نحو 30 دولة.
