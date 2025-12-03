في "نتساريم".. مضر توزع مئات الآلاف من طرود الإغاثة

كشف ، المتحدث باسم اللجنة في غزة، الأربعاء، استمرار العمليات الإغاثية والجهود الهندسية المكثفة للجنة داخل القطاع، كاشفاً عن تفاصيل الدعم المقدم وإزالة العوائق التي أعدها الجيش في محور "نتساريم".

Advertisement

وفي تصريحات خاصة لـ"العربية.نت" و"الحدث.نت"، أشار منصور إلى إنجازات إغاثية ضخمة للجنة شملت توزيع 90 ألف كيس دقيق، و90 ألف طرد غذائي، و270 عبوة لحوم على العائلات في ، مؤكداً أنه تم كذلك الانتهاء من توزيع 55 ألف طرد غذائي على مدينة .



وأضاف أن اللجنة انتقلت إلى شمال القطاع، ووزعت أكثر من 5 آلاف كيس دقيق، كما بدأت الأربعاء، في توزيع طرود ومواد صحية على العائلات بشمال غزة.



وتطرق المتحدث باسم اللجنة إلى الجهد الهندسي الذي يتركز حالياً في محور نتساريم، حيث أكد أن اللجنة ما زالت تعمل في المحور، و"جرى الانتهاء من تمهيد الأرض، بعدما كانت عبارة عن سواتر ترابية قد أعدها وجهزها الجيش الإسرائيلي".



وأضاف منصور أن المعدات الثقيلة التابعة للجنة بدأت منذ أمس الثلاثاء بمساواة هذه السواتر بالأرض، والبدء في "تجهيز ووضع أول خيمة من مخيم نتساريم، بالإضافة إلى مخيم آخر يجري إعداده في مدينة جنوب المحور".



واختتم منصور تصريحاته بالتأكيد على أن اللجنة المصرية مستمرة في تقديم كافة أشكال الدعم الإغاثي والإنساني، مشيراً إلى أن العمل يتركز على تجهيز المخيمات، وتوفير المخابز ومطابخ الطعام، وتأمين المواد الطبية، ودعم المستشفيات بالأدوية وعبوات الحليب، مشدداً على أن "اللجنة لن تتراجع عن أداء واجبها الإنساني تجاه ".