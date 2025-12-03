22
o
بيروت
21
o
طرابلس
21
o
صور
20
o
جبيل
21
o
صيدا
23
o
جونية
20
o
النبطية
15
o
زحلة
14
o
بعلبك
3
o
بشري
18
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
في "نتساريم".. مضر توزع مئات الآلاف من طرود الإغاثة
Lebanon 24
03-12-2025
|
04:20
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشف
محمد منصور
، المتحدث باسم اللجنة
المصرية
في غزة، الأربعاء، استمرار العمليات الإغاثية والجهود الهندسية المكثفة للجنة داخل القطاع، كاشفاً عن تفاصيل الدعم المقدم وإزالة العوائق التي أعدها الجيش
الإسرائيلي
في محور "نتساريم".
Advertisement
وفي تصريحات خاصة لـ"العربية.نت" و"الحدث.نت"، أشار منصور إلى إنجازات إغاثية ضخمة للجنة شملت توزيع 90 ألف كيس دقيق، و90 ألف طرد غذائي، و270 عبوة لحوم على العائلات في
خان يونس
، مؤكداً أنه تم كذلك الانتهاء من توزيع 55 ألف طرد غذائي على مدينة
رفح
.
وأضاف أن اللجنة انتقلت إلى شمال القطاع، ووزعت أكثر من 5 آلاف كيس دقيق، كما بدأت
صباح اليوم
الأربعاء، في توزيع طرود ومواد صحية على العائلات بشمال غزة.
وتطرق المتحدث باسم اللجنة إلى الجهد الهندسي الذي يتركز حالياً في محور نتساريم، حيث أكد أن اللجنة ما زالت تعمل في المحور، و"جرى الانتهاء من تمهيد الأرض، بعدما كانت عبارة عن سواتر ترابية قد أعدها وجهزها الجيش الإسرائيلي".
وأضاف منصور أن المعدات الثقيلة التابعة للجنة بدأت منذ أمس الثلاثاء بمساواة هذه السواتر بالأرض، والبدء في "تجهيز ووضع أول خيمة من مخيم نتساريم، بالإضافة إلى مخيم آخر يجري إعداده في مدينة
الزهراء
جنوب المحور".
واختتم منصور تصريحاته بالتأكيد على أن اللجنة المصرية مستمرة في تقديم كافة أشكال الدعم الإغاثي والإنساني، مشيراً إلى أن العمل يتركز على تجهيز المخيمات، وتوفير المخابز ومطابخ الطعام، وتأمين المواد الطبية، ودعم المستشفيات بالأدوية وعبوات الحليب، مشدداً على أن "اللجنة لن تتراجع عن أداء واجبها الإنساني تجاه
الفلسطينيين
".
مواضيع ذات صلة
مصادر "لبنان24": عدد كبير من الشهداء في استهداف عين الحلوة وعمليات الاغاثة مستمرة
Lebanon 24
مصادر "لبنان24": عدد كبير من الشهداء في استهداف عين الحلوة وعمليات الاغاثة مستمرة
03/12/2025 14:38:48
03/12/2025 14:38:48
Lebanon 24
Lebanon 24
"حماس" سلّمت الرهائن الأحياء وإسرائيل أفرجت عن مئات الفلسطينيين.. ترامب: ندعم عون لنزع سلاح "الحزب"
Lebanon 24
"حماس" سلّمت الرهائن الأحياء وإسرائيل أفرجت عن مئات الفلسطينيين.. ترامب: ندعم عون لنزع سلاح "الحزب"
03/12/2025 14:38:48
03/12/2025 14:38:48
Lebanon 24
Lebanon 24
نقابات العمال شمالًا دعت الى التصعيد "رفضا لطرد موظفين من دون وجه حق"
Lebanon 24
نقابات العمال شمالًا دعت الى التصعيد "رفضا لطرد موظفين من دون وجه حق"
03/12/2025 14:38:48
03/12/2025 14:38:48
Lebanon 24
Lebanon 24
توقّف سحوبات "تيك توك" في لبنان: بين قطع أرزاق الآلاف ومواجهة الشبهات المالية
Lebanon 24
توقّف سحوبات "تيك توك" في لبنان: بين قطع أرزاق الآلاف ومواجهة الشبهات المالية
03/12/2025 14:38:48
03/12/2025 14:38:48
Lebanon 24
Lebanon 24
الفلسطينيين
محمد منصور
صباح اليوم
الإسرائيلي
خان يونس
إسرائيل
الزهراء
المصرية
تابع
قد يعجبك أيضاً
تقريرٌ إسرائيلي عن لبنان.. هذا ما ستفعله أميركا
Lebanon 24
تقريرٌ إسرائيلي عن لبنان.. هذا ما ستفعله أميركا
07:32 | 2025-12-03
03/12/2025 07:32:12
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل تحوّل ملاعب كرة القدم إلى قواعد عسكرية في الضفة.. ما علاقة "الحزب"؟
Lebanon 24
إسرائيل تحوّل ملاعب كرة القدم إلى قواعد عسكرية في الضفة.. ما علاقة "الحزب"؟
07:16 | 2025-12-03
03/12/2025 07:16:05
Lebanon 24
Lebanon 24
"نورٌ في السماء".. العرافة بابا فانغا: هذا ما سيحدث يوم الجمعة
Lebanon 24
"نورٌ في السماء".. العرافة بابا فانغا: هذا ما سيحدث يوم الجمعة
07:09 | 2025-12-03
03/12/2025 07:09:40
Lebanon 24
Lebanon 24
قمة خليجية في البحرين لبحث العمل المشترك
Lebanon 24
قمة خليجية في البحرين لبحث العمل المشترك
06:59 | 2025-12-03
03/12/2025 06:59:04
Lebanon 24
Lebanon 24
فوق لبنان... هذا ما تقوم به إسرائيل منذ 10 أيّام
Lebanon 24
فوق لبنان... هذا ما تقوم به إسرائيل منذ 10 أيّام
06:44 | 2025-12-03
03/12/2025 06:44:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هدية من "LBCI" للبابا.. ولاوون الرابع عشر يتعهد بمواصلة المساعي من أجل السلام في لبنان (فيديو)
Lebanon 24
هدية من "LBCI" للبابا.. ولاوون الرابع عشر يتعهد بمواصلة المساعي من أجل السلام في لبنان (فيديو)
10:14 | 2025-12-02
02/12/2025 10:14:13
Lebanon 24
Lebanon 24
حريق ضخم في معمل لتدوير البلاستيك بالحريشة – الكورة… وعمليات الإخماد مستمرة (فيديو)
Lebanon 24
حريق ضخم في معمل لتدوير البلاستيك بالحريشة – الكورة… وعمليات الإخماد مستمرة (فيديو)
12:34 | 2025-12-02
02/12/2025 12:34:18
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّض لحالة طبيّة طارئة.. وفاة فنان شاب عن 26 عاماً وهذا ما كشفه مصدر مُقرّب منه
Lebanon 24
تعرّض لحالة طبيّة طارئة.. وفاة فنان شاب عن 26 عاماً وهذا ما كشفه مصدر مُقرّب منه
07:38 | 2025-12-02
02/12/2025 07:38:25
Lebanon 24
Lebanon 24
بينها لبنان... إسرائيل تستعدّ لحرب على 4 جبهات
Lebanon 24
بينها لبنان... إسرائيل تستعدّ لحرب على 4 جبهات
10:00 | 2025-12-02
02/12/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كشفت سراً عن نصرالله.. باميلا الكيك تُعلن إصابتها بهذا المرض (فيديو)
Lebanon 24
كشفت سراً عن نصرالله.. باميلا الكيك تُعلن إصابتها بهذا المرض (فيديو)
00:14 | 2025-12-03
03/12/2025 12:14:45
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
07:32 | 2025-12-03
تقريرٌ إسرائيلي عن لبنان.. هذا ما ستفعله أميركا
07:16 | 2025-12-03
إسرائيل تحوّل ملاعب كرة القدم إلى قواعد عسكرية في الضفة.. ما علاقة "الحزب"؟
07:09 | 2025-12-03
"نورٌ في السماء".. العرافة بابا فانغا: هذا ما سيحدث يوم الجمعة
06:59 | 2025-12-03
قمة خليجية في البحرين لبحث العمل المشترك
06:44 | 2025-12-03
فوق لبنان... هذا ما تقوم به إسرائيل منذ 10 أيّام
06:42 | 2025-12-03
بالأرقام.. الناتو يكشف عن مشتريات ضخمة من الأسلحة لأوكرانيا
فيديو
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
09:14 | 2025-12-01
03/12/2025 14:38:48
Lebanon 24
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر في مزار سيدة لبنان - حريصا (مباشر)
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر في مزار سيدة لبنان - حريصا (مباشر)
04:38 | 2025-12-01
03/12/2025 14:38:48
Lebanon 24
Lebanon 24
تغطية مباشرة لليوم الثاني لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان (مباشر)
Lebanon 24
تغطية مباشرة لليوم الثاني لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان (مباشر)
01:34 | 2025-12-01
03/12/2025 14:38:48
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24